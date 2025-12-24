Síguenos en:
Marino Hinestroza, cerca de fichar por Boca Juniors; Nacional habría aceptado 'jugosa' cifra

Marino Hinestroza, cerca de fichar por Boca Juniors; Nacional habría aceptado 'jugosa' cifra

El colombiano es objeto de fuerte interés por parte de Boca Juniors para este mercado de fichajes, y, según información de la prensa argentina, ya se sabría si el negocio se va a realizar o no.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 24 de dic, 2025
Marino Hinestroza interesa fuertemente a Boca Juniors
Foto: X/@nacionaloficial

