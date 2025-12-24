Marino Hinestroza, cerca de fichar por Boca Juniors; Nacional habría aceptado 'jugosa' cifra

La novela de Marino Hinestroza con Boca Juniors estaría cerca de tener un final feliz. Según ha confirmado el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, la llegada del 'cafetero' al conjunto 'xeneize' es prácticamente un hecho.

Las negociaciones entre la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y Atlético Nacional habrían avanzado satisfactoriamente. La operación representaría una inversión significativa para el club argentino en busca de los servicios del extremo. Por medio de su cuenta de X, el comunicador informó los detalles de la operación, "Marino Hinestroza a Boca está en los detalles finales de la operación. Entiendo que el trato con Atlético Nacional se cierra en u$s 5M y el extremo firmará un contrato por 4 años". Este monto aseguraría la transferencia definitiva del jugador, quien se perfila como una de las apuestas más fuertes del club en el presente periodo de transferencias.

El compromiso de Boca con el joven futbolista no sería menor. El acuerdo estipularía un contrato por cuatro temporadas, lo que demuestra la confianza que el cuerpo técnico y la secretaría técnica tendrían en su potencial. Hinestroza, de 23 años, llegaría con la misión de aportar explosividad, desequilibrio individual y una variante fresca por las bandas, cualidades que el gigante argentino ha buscado reforzar con insistencia.

Marino no es un desconocido en el ámbito internacional. Tras su paso por la MLS de Estados Unidos y el Pachuca de México, el delantero regresó a Colombia para vestir la camiseta de Atlético Nacional, donde logró consolidarse como una pieza punzante y vertical. Su capacidad para ganar duelos en el uno contra uno y su velocidad en transición son sus principales cartas de presentación.



La historia de los colombianos en Boca Juniors tiene capítulos gloriosos, y el más que posible arribo del caleño despierta una ilusión particular en los hinchas, quienes esperan que el atacante logre adaptarse rápidamente a la exigencia del fútbol argentino y a la presión que significa vestir la 'azul y oro'.

De acuerdo con la información, se esperaría que en los próximos días el jugador viaje a Buenos Aires para realizarse la revisión médica de rigor y estampar su firma en el contrato. Con este movimiento, Boca Juniors enviaría un mensaje claro a sus rivales: está dispuesto a invertir fuerte para volver a dominar tanto el plano local como el internacional. Mientras que para Hinestroza representaría un paso adelante en su carrera deportiva hacia un club grande del fútbol sudamericano, que le podría servir como vitrina para que el técnico Nestor Lorenzo lo observe y decida incluirlo en la lista de convocados para el Mundial 2026.