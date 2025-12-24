Luto en el ciclismo colombiano: falleció histórico corredor que ganó la Vuelta a Colombia

El ciclismo colombiano está de luto luego de que se conociera el fallecimiento de Roberto Buitrago, mejor conocido como 'Pajarito', uno de los corredores pioneros de este deporte en nuestro país. La noticia a dio a conocer su hija, quien confirmó que murió en Bogotá a los 88 años.

Buitrago era oriundo de Guayatá, municipio de Boyacá que hoy lamente su partida. "La Administración Municipal de Guayatá, el señor alcalde Julio Alberto Romero Camacho y la gestora social Leidy Cárdenas expresan sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Roberto “Pajarito” Buitrago, legendario ciclista colombiano y orgullo de nuestro municipio, quien deja un legado imborrable en la historia del deporte nacional", se lee en un comunicado. Sin embargo, se desplazó desde muy joven a Bogotá por la violencias de esos tiempos y representó a Cundinamarca.

Según 'El Espectador', Buitrago falleció producto de una larga lucha contra el cáncer.

Guayatá lamenta la partida de Roberto “Pajarito” Buitrago, hijo ilustre y leyenda del ciclismo colombiano. Su legado y amor por el deporte vivirán por siempre en nuestro municipio. Acompañamos a su familia en este momento de dolor🕊️🚴‍♂️. pic.twitter.com/FKAgOjQcea — Alcaldía Municipal de Guayatá (@AlcaldiaGuayata) December 24, 2025

Roberto es muy recordado por ser protagonista en varias ediciones de la Vuelta a Colombia, sin embargo, la más recordada fue en la edición de 1962 cuando culminó como campeón con apenas ocho segundos de ventaja sobre Martín Emilio 'Cochise' Rodríguez. Fue el primer boyacense en lograr tal hazaña. En total fueron seis victorias las que cosechó en esta carrera a lo largo de sus participaciones (1957, 1960, 1961 y 1962).



A nivel internacional no se quedó atrás, fue campeón de la montaña en la Vuelta a Guatemala en 1958 y representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Roma 1960.



¿Por qué le decían 'Pajarito' a Roberto Buitrago?

"Su apodo nació en una carrera local, cuando, tras un pinchazo y una remontada memorable, un aficionado dijo que había “volado como un pajarito”. Desde entonces, su nombre quedó ligado a una generación que enfrentó la hegemonía antioqueña del ciclismo nacional", contó 'El Espectador'.