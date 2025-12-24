Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Luto en el ciclismo colombiano: falleció histórico corredor que ganó la Vuelta a Colombia

Luto en el ciclismo colombiano: falleció histórico corredor que ganó la Vuelta a Colombia

El martes 23 de diciembre, en horas de la noche, a los 88 años, murió uno de los pioneros del ciclismo colombiano. ¡Se 'daban leña' con 'Cochise' Rodríguez!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 24 de dic, 2025
Roberto 'Pajarito' Buitrago en la Vuelta a Colombia.
Roberto 'Pajarito' Buitrago en la Vuelta a Colombia.
Archivo.

