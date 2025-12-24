Jugó 10 años en Boca Juniors y ahora suena para Atlético Nacional; tiene pasaporte argentino

Con el fin de la temporada 2025, el mercado de fichajes se toma las primeras planas de los medios de comunicación y diferentes equipos buscan la forma de reforzarse de la mejor manera, como lo intenta hacer Atlético Nacional, que no solo se alista para las competencias locales, ya que también deberá afrontar la Copa Sudamericana, en cuya fase preliminar deberá enfrentar a Millonarios.

En ese sentido, el cuadro ‘verdolaga’ busca vinculaciones de peso, que le den jerarquía a su plantel, por lo cual nombres de gran reconocimiento se asocian con esa institución, algo que está pasando con un experimentado lateral de amplio reconocimiento que finalizó su vinculación con Boca Juniors de Argentina luego de una década ininterrumpida en esa escuadra.



Jugador que salió de Boca Juniors ahora suena para Atlético Nacional

Se trata del urabense Frank Fabra, que cumplirá en febrero 35 años de edad, con nacionalidad colombiana y argentina, con lo cual no ocupaba cupo de extranjero en el sur del continente americano, y de paso por la selección ‘cafetera’.

Frank Fabra, jugador colombiano al servicio de Boca Juniors AFP

Estuvo en el elenco ‘xeneize’ desde 2016, época en la que fue capitán y ganó 9 títulos locales. Sin embargo, sus últimas temporadas fueron discretas si se tiene en cuenta que su relación con la hinchada se rompió y casi no tuvo minutos en cancha.

En consecuencia, finalizó contrato, quedó libre y desde Argentina la prensa lo asocia con Nacional, aunque inicialmente estuvo sonando para Millonarios.



“Frank Fabra culminó su paso por Boca tras diez años y espera ofertas. A sus 34 años, el lateral izquierdo quiere cambiar la imagen que dejó en el último semestre, en el que no jugó, y podría volver a Colombia para jugar en Atlético Nacional”, publicó al respecto TyC Sports.

Lo paradójico es que el lateral, que actuó con la Selección Colombia en 3 Eliminatorias y 2 Copas América, pasó en 2015 por Independiente Medellín, máximo rival de la escuadra ‘verdolaga’. Antes, defendió el escudo del Deportivo Cali y del Envigado, en donde inició su carrera profesional.

Hasta el momento, el jugador no se ha referido a su futuro, pues lo último que publicó en redes sociales fue un mensaje de despedida para los aficionados 'boquenses'.