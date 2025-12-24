RD Congo, posible rival de Colombia en el Mundial 2026, arrancó pisando fuerte en la Copa Africana

La República Democrática del Congo se impuso por 1-0 a Benín en su primer partido de la Copa Africana de Naciones el martes, con Theo Bongonda como autor del único gol del encuentro del Grupo D.

Bongonda, del Spartak de Moscú, aprovechó un balón largo que dejó la defensa de Benín para marcar en el minuto 16 en el estadio Al Medina de Rabat.

Los Leopards pensaron que habían duplicado su ventaja justo después del descanso, cuando Cedric Bakambu remató de cabeza un centro de Nathanael Mbuku desde corta distancia, pero el gol fue finalmente anulado por fuera de juego tras una larga revisión del VAR.

Sin embargo, un gol fue suficiente para la selección de la República Democrática del Congo, respaldada por la mayoría del público, que espera salir airosa de un grupo en el que también se encuentran Senegal, campeona de 2022, y Botsuana, equipos que se enfrentaban más tarde el martes en Tánger.



«Lo más importante es que hagamos sentir orgullosa a nuestra gente», declaró Bongonda.

«Ha sido un partido muy difícil. No sabía nada de Benín, pero es un equipo muy bueno y nadie ha ganado fácilmente en los otros partidos hasta ahora.

Estamos acostumbrados a sufrir, pero lo que importa es que hemos conseguido los tres puntos, aunque el rendimiento no haya sido muy bueno».

La República Democrática del Congo fue semifinalista en la última Copa de Naciones, celebrada en Costa de Marfil a principios del año pasado, pero no ha pasado de ahí desde que ganó el trofeo como Zaire en 1974.

El equipo de Sebastien Desabre, en el que destacan el lateral del West Ham United Aaron Wan-Bissaka y el prometedor centrocampista del Sunderland Noah Sadiki, también espera clasificarse para el Mundial de 2026.

En marzo se enfrentará a Nueva Caledonia o Jamaica en una repesca en México, y el ganador pasará al Grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

