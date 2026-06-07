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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 1; sorpresivo ganador

Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 1; sorpresivo ganador

En el arranque del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, el francés Alex Baudin se quedó con el triunfo de la primera jornada, hacinedo parte de la fuga de la jornada. Dos colombianos, entre los favoritos.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 7 de jun, 2026
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alex-baudin-Tour Auvergne
Alex Baudin, ganador de la etapa 1 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes
AFP

Este domingo, se puso en marcha una de las carreras más importantes del calendario ciclístico y que sirve como previa al Tour de Francia. Se trata del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, antes conocido como Critérium del Dauphiné. El vencedor del día fue el francés Alex Baudin, quien sorprendió desde la fuga y llegó en solitario a la meta.

El hombre del EF Education hizo parte del grupo de la escapada que se armó desde los primeros kilómetros y supo mantenerse en la parte frontal de la carrera, pasando sin problemas los exigentes puertos que mostró el trazado de la jornada. En el lote principal, la diversidad de candidatos dificultó la persecusión y Baudin terminó celebrando en Saint-Ismier.

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32 segundos después cruzaron Ramses de Bruyne (Alpecin) y Leo Bisiaux (Decathlon), además de otros siete corredores que también quisieron sacarle tiempo al grupo de favoritos, que llegaron a 44" del vencedor de la jornada.

Tour Auvergne - Rhône-Alpes Etapa 1
Etapa 1 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes.
afp

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Justamente, en ese pequeño lote de corredores, estuvieron presentes los colombianos Harold Tejada (XDS Astana) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quienes tienen la ilusión de hacer una buena presentación en esta carrera, como líderes de sus equipos.

La segunda jornada, que se disputará este lunes 8 de junio, tendrá cinco puertos de montaña, el último de ellos a 13 kilómetros de la línea de meta. La etapa tendrá un recorrido extenso de 234.3 kilómetros, entre Saint-Martin-le-Vinoux y Le Puy-en-Velay.

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Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes

PuestoCiclistaEquipoTiempo
1Alex BaudinEF Education - EasyPost3:43:58
2Ramses DebruyneAlpecin - Premier Tech+0:32
3Léo BisiauxDecathlon CMA CGM Team,,
4Kevin VermaerkeUAE Team Emirates - XRG,,
5Rudy MolardGroupama - FDJ United,,
6Ben TulettTeam Visma | Lease a Bike,,
7Luke PlappTeam Jayco AlUla,,
8Kévin VauquelinRed Bull - BORA - hansgrohe,,
9Luke TuckwellNetcompany INEOS,,
10Oscar OnleyNetcompany INEOS,,
11Bruno ArmirailTeam Visma | Lease a Bike+0:35
12Isaac del ToroUAE Team Emirates - XRG+0:44
13Harold TejadaXDS Astana Team,,
14Cian UijtdebroeksMovistar Team,,
15Clément BerthetGroupama - FDJ United,,
16Juan AyusoLidl - Trek,,
17Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team,,
18Santiago BuitragoBahrain - Victorious,,
19Matteo JorgensonLidl - Trek,,
20Mattias SkjelmoseTeam Visma | Lease a Bike,,
21Maxim Van GilsRed Bull - BORA - hansgrohe,,
22Valentin Paret-PeintreSoudal Quick-Step,,
23Guillaume MartinGroupama - FDJ United,,
24Steff CrasSoudal Quick-Step,,
25Torstein TræenUno-X Mobility,,
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