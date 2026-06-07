Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 1; sorpresivo ganador

Este domingo, se puso en marcha una de las carreras más importantes del calendario ciclístico y que sirve como previa al Tour de Francia. Se trata del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, antes conocido como Critérium del Dauphiné. El vencedor del día fue el francés Alex Baudin, quien sorprendió desde la fuga y llegó en solitario a la meta.

El hombre del EF Education hizo parte del grupo de la escapada que se armó desde los primeros kilómetros y supo mantenerse en la parte frontal de la carrera, pasando sin problemas los exigentes puertos que mostró el trazado de la jornada. En el lote principal, la diversidad de candidatos dificultó la persecusión y Baudin terminó celebrando en Saint-Ismier.

32 segundos después cruzaron Ramses de Bruyne (Alpecin) y Leo Bisiaux (Decathlon), además de otros siete corredores que también quisieron sacarle tiempo al grupo de favoritos, que llegaron a 44" del vencedor de la jornada.



Etapa 1 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes. afp

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Justamente, en ese pequeño lote de corredores, estuvieron presentes los colombianos Harold Tejada (XDS Astana) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quienes tienen la ilusión de hacer una buena presentación en esta carrera, como líderes de sus equipos.

La segunda jornada, que se disputará este lunes 8 de junio, tendrá cinco puertos de montaña, el último de ellos a 13 kilómetros de la línea de meta. La etapa tendrá un recorrido extenso de 234.3 kilómetros, entre Saint-Martin-le-Vinoux y Le Puy-en-Velay.

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Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes