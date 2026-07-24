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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, a no descuidarse en el Real Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, a no descuidarse en el Real Betis

Se viene una nueva temporada en el fútbol europeo y las noticias no paran en los diferentes clubes, como el caso del Real Betis, donde se dieron anuncios.

Por: EFE
Actualizado: 24 de jul, 2026
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El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
Getty Images

El centrocampista uruguayo, Facundo Bernal, ha declarado este viernes, en su presentación como futbolista del Real Betis, que llega como "mediocentro posicional" que puede "darle dinámica al centro del campo" del equipo que adiestra el chileno Manuel Pellegini.

Bernal, que llega del Fluminense brasileño y ha fichado hasta junio de 2031, comentó que su "característica principal es que puede ayudar a sacar la pelota con limpieza y también" añadió, que se considera alguien que aportará "mucho compañerismo" a un grupo que le ha parecido "bueno".

Nelson Deossa y Cucho Hernández
Gol Caracol

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, advertidos por su técnico en Real Betis

Otro de los fichajes, el lateral zurdo Fran García, procedente del Real Madrid, destacó que "desde que entras" en el Betis, "ves lo grande que es el club", en el que se ha encontrado con "gente dispuesta a ayudar en todo", lo que supone "una ayuda buenísima para el que llega nuevo", algo que ya le había anticipado el capitán, Isco Alarcón.

Fran García coincidió en el club madridista con Isco, quien le "recomendó venir antes de que se hiciera oficial su fichaje "porque es un club increíble, con gente maravillosa en todos los estamentos".

'Cucho' Hernández en la formación del Betis en su visita a la Real Sociedad, em juego por la Liga de España.
'Cucho' Hernández en la formación del Betis en su visita a la Real Sociedad, em juego por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

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En la misma línea, el portero Diego Conde, cedido por el Villarreal hasta el próximo 30 de junio, subrayó que "este club tiene una gran magnitud social e institucional", por lo que se está "deseando impregnar de todo lo que significa el beticismo" durante un periodo de "adaptación" que es "sencillo porque todo el mundo colabora".

El director deportivo del Betis, Manu Fajardo, se mostró por "muy satisfecho" con estas primeras incorporaciones estivales, puesto que "eran la primera opción, tanto para" su "departamento como para Manuel Pellegrini, el entrenador chileno, "en las posiciones que había necesidad de reforzar".

Juan Camilo 'Cucho' Hernández
Gol Caracol

Juan Camilo 'Cucho Hernández' y Nelson Deossa se encontrarán con varias sorpresas en Real Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, en Real Madrid vs. Real Betis, por La Liga
Gol Caracol

Diferente panorama para Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández; Real Betis lo confirmó

El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
Gol Caracol

Del Real Madrid al Betis; Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández tienen nuevo compañero

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