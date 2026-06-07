A qué hora juega HOY la Selección Colombia en juego preparatorio contra Jordania previo al Mundial

La Selección Colombia se prepara para un nuevo desafío antes de comenzar la fiesta más importante en el mundo del fútbol, el Mundial 2026. La escuadra dirigida por Néstor Lorenzo llega victoriosa luego de su último partido de fogueo contra la Selección de Costa Rica, en juego disputado el pasado 1 de junio en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde la ‘tricolor’ se impuso 3 -1 frente al seleccionado ‘tico’.

Además, de ser la oportunidad para que la afición colombiana despidiera a la selección, fue clave para que el director técnico argentino evaluará el rendimiento de sus jugadores y ajustará aspectos tácticos de cara al Mundial.

Durante el enfrentamiento se destacaron grandes figuras como lo fueron: el defensor del Galatasaray, Dávinson Sánchez, quien fue el encargado de abrir el marcador al minuto 16’. Más adelante aparecería el delantero del equipo ‘bávaro’, Luis Díaz quien fue una de las figuras más destacadas. No obstante, minutos después llegaría el primer gol de Costa Rica.

Para la segunda parte del compromiso, viejas figuras del combinado ‘cafetero’ tuvieron minutos de protagonismo como lo fue el ‘crack’ James Rodríguez, actual jugador del Minnesota United, Yerry Mina del equipo italiano Cagliari Calcio, y la leyenda en la zona del arco, David Ospina.



Luego, los múltiples intentos por parte de la ‘tricolor’, y en especial del cucuteño James Rodríguez, el encargado de poner el tercer y último gol del encuentro fue el samario del Sporting Lisboa, Luis Javier Suárez.

Celebración de la Selección Colombia Fotografías tomadas de la cuenta oficial de X de la Federación Colombiana de Futbol

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Al finalizar el partido, los futbolistas colombianos realizaron un recorrido por la cancha agradeciendo a los presentes por el apoyo hacia la selección,y sin más detalles así finalizó el encuentro.

Entre tanto, antes de que inicie oficialmente el Mundial de fútbol 2026, el cual se llevará entre el 10 de junio y 19 de julio, la selección colombiana se enfrentará a la de Jordania en un duelo de juego de fogueo, como encuentro para evaluar el rendimiento físico de los jugadores.

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A qué hora juega HOY la Selección Colombia en su último partido previo al inicio del Mundial 2026 contra Jordania

Fecha: domingo 7 de junio

Hora: 6:00 p.m. (hora Colombia)

Transmisión: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Celebración de la Selección Colombia AFP

¿En qué grupo del Mundial se encuentra la Selección Colombia?

La ‘tricolor’ se encuentra en el Grupo K, donde comparte grupo con: Portugal, Uzbekistán, y República Democrática del Congo. Sumado a esto, el primer enfrentamiento al que se enfrentará el seleccionado colombiano, es contra la Selección de Uzbekistán, el miércoles 17 de junio, en el Estadio Azteca de la ciudad de México.

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¿Cuál es el grupo de la Selección de Jordania, en el Mundial 2026?

En el caso de la Selección de Jordania, está hace parte del Grupo J, en este conjunto también se encuentran las siguientes selecciones: Argentina, vigente campeona del mundo, Austria y Argelia. De igual manera, su primer encuentro será ante la Selección de Austria el próximo martes 16 de junio de 2026, y se disputará en el San Francisco Bay Area Stadium.