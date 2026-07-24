Juan Fernando Quintero, a buscar equipo; River Plate tomó una decisión y confirmó su salida

La tercera etapa de Juan Fernando Quintero en River Plate llegó oficialmente a su fin. Este viernes 24 de julio de 2026, el conjunto 'millonario' anunció, por medio de un comunicado, que el volante colombiano rescindió de común acuerdo su contrato y quedó como agente libre para definir el próximo destino de su carrera.

"El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual", informó la institución argentina en sus canales oficiales.

Además, River destacó el legado que dejó el mediocampista antioqueño, uno de los futbolistas más queridos por la afición en los últimos años.

"El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos. River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional", agregó el comunicado.



El colombiano había regresado al cuadro de Núñez a comienzos de 2026, luego de su paso por América de Cali, con la ilusión de escribir un nuevo capítulo vistiendo la camiseta de River. En esta tercera etapa, disputó varios compromisos entre la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, aportando con goles, asistencias y la calidad que siempre lo ha caracterizado, aunque las lesiones y la alta competencia en la plantilla también condicionaron parte de su continuidad.

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Sin embargo, el nombre de Juan Fernando Quintero siempre estará ligado a algunos de los momentos más gloriosos en la historia del club. Su primera etapa, entre 2018 y 2020, fue la más recordada, especialmente por el inolvidable gol que marcó en la final de la Copa Libertadores de 2018 frente a Boca Juniors, en el estadio Santiago Bernabéu. Aquella anotación encaminó el histórico triunfo 3-1 y le dio a River uno de los títulos más importantes de su historia.

Durante sus distintos ciclos en la institución, el colombiano conquistó varios campeonatos, entre ellos la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana, la Copa Argentina y la Supercopa Argentina, consolidándose como uno de los extranjeros más importantes que han vestido la camiseta del conjunto dirigido durante buena parte de ese tiempo por Marcelo Gallardo.

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Ahora, tras su participación con la Selección Colombia en el Mundial de 2026 y después de finalizar su vínculo con River Plate, 'Juanfer' Quintero deberá analizar las ofertas que lleguen para definir el próximo destino de su carrera profesional.

A sus 33 años, el talentoso mediocampista continúa despertando interés en diferentes ligas gracias a su calidad técnica, visión de juego y experiencia internacional. Por ahora, el futuro de Juan Fernando Quintero vuelve a quedar abierto, mientras River Plate despidió a uno de los futbolistas que dejó una huella imborrable en la historia reciente de la institución.