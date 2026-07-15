Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 11; sorpresivo ganador al sprint

Día veloz en el Tour de Francia, este miércoles, con un promedio de velocidad por encima de los 50 kilómetros por hora. La oportunidad fue para los velocistas, que disputaron el sprint en Nevers. El ganador del día fue el noruego Søren Wærenskjold, quien hizo un lanzamiento largo y le alcanzó para celebrar en la línea de meta y darle una alegría al Uno X.

El podio de la jornada lo completaron Olav Kooij y Jasper Philipsen. La gran sorpresa del jornada fue la ausencia entre los protagonistas de Tim Merlier, quien ya había ganado dos jornadas al sprint en esta 'Grande Boucle'.

El colombiano Fernando Gaviria firmó su mejor presentación en esta edición de la competencia, entrando en la novena plaza.

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 11

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 39h 25' 08''

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 3' 36''

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 06''

4. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 4' 22''

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 4' 35''

6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 44''

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 08''

8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 5' 45''

9. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 6' 34''

10. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 11' 49''

11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 12' 15''



¿CÓMO SERÁ LA PRÓXIMA ETAPA?

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Este jueves, los corredores volverán a afrontar una jornada sin grandes dificultades montañosas. La etapa 12 tendrá 179.1 kilómetros, entre Circuit Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône. Solamente tendrá tres puertos de cuarta categoría y el último de ellos, será a más de 20 kilómetros para la meta.

Aunque puede sorprender la fuga del día, el libreto apunta a que la jornada se volverá a definir en un sprint masivo. Fernando Gaviria podría volver a contar con una oportunidad de figurar en el embalaje.