Antes de que rodara el balón en tierras norteamericanas para el Mundial 2026, la Selección España se presentaba como una de las favoritas para alzarse con el título el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium. Por ahora, esa consigna está a la mitad, ya que lograron avanzar a la final tras dejar en el camino a otra favorita, Francia. Ahora, la 'roja' espera rival que saldrá del cruce entre Inglaterra y Argentina.

Los dirigidos por Luis de la Fuente han ido de menos a más en la cita orbital, teniendo una primera fase con altibajos, incluso fue criticada por su desempeño frente a Cabo Verde, pero en las series de eliminación directa han mostrado ser un equipo 'punzante' en el último cuarto de cancha, que sabe aprovechar las opciones, que todos trabajan en pro de un beneficio mutuo; el ser campeón y darle ese segundo título mundial a la nación 'ibérica'.

Y es que además de quedar en la historia de su país, los jugadores de España tienen otra motivación más allá de la gloria deportiva, y es el dineral que se llevará cada uno si logran colgarse la medalla dorada en el MetLife Stadium.

Jugadores de España festejando paso a la final del Mundial 2026. Foto: AFP.

¿Cuánto se ganará cada jugador de la Selección de España si ganan el Mundial 2026?

En ese orden de ideas, en el diario 'Estadio Deportivo' dieron a conocer el monto que ganará el plantel español si gana la Copa del Mundo, revelaron cuánto ganará cada jugador por poner ese 'granito' de arena.

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"En caso de que España sea la ganadora de esta edición, la Real Federación Española de Fútbol repartirá 44 millones entre todos los los jugadores que habrían hecho posible este sueño, además del cuerpo técnico. Es decir, cada futbolista recibiría un premio de 750 mil euros", se leyó en el tabloide mencionado.

Pero en caso de que la 'roja', campeona en Sudáfrica 2010, no se quede con el primer lugar de la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá también recibirá su premio económico. Éste no está nada mal.

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"En el peor de los casos, que sería ser subcampeones, los jugadores de la 'roja' verían 440 mil euros por jugador como recompensa económica", añadieron en 'Estadio Deportivo'