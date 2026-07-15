¿Neymar seguirá en Santos?; en Brasil crece la incertidumbre tras el Mundial 2026

El Campeonato Brasileño se reanuda este jueves, tras mes y medio de parón por el Mundial 2026, con los dos primeros partidos de la decimonovena jornada y la atención puesta en el futuro de Neymar con el Santos.

El 'Brasileirão' vuelve con el Palmeiras como líder destacado de la clasificación, con 41 puntos, siete más que su inmediato perseguidor, el Flamengo, aunque el cuadro de Río de Janeiro tiene un partido menos.

El Santos será precisamente el encargado de dar el pistoletazo de salida a la segunda mitad del torneo local con su visita a la cancha del Botafogo.

'Ney' guarda silencio. Tras el fracaso en la que fue su cuarta participación en un Mundial, se fue de vacaciones con su familia a Disneyland y luego participó en un torneo de póker en Las Vegas.

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Sin embargo, el técnico Cuca no podrá contar con Neymar, quien disfruta de unos días de vacaciones tras experimentar un nuevo sinsabor con la selección brasileña, que cayó en los octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica ante Noruega (1-2).

Neymar. figura del Santos de Brasil - Foto: Santos FC Oficial

El 10 se despidió, además, de la Canarinha, 130 partidos después de su debut con la absoluta.

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Parte de la hinchada y leyendas como Ronaldo Názario ya han pedido al exjugador del FC Barcelona que reconsidere su retirada del combinado nacional.

El conjunto paulista está apenas un punto por encima de los puestos de descenso a la segunda división y necesita sumar para alejar los fantasmas de la temporada pasada, cuando se libró del infierno in extremis.

Con las cartas, tampoco cuajó una buena actuación y fue eliminado a las primeras de cambio, perdiendo 10.000 dólares correspondientes a la inscripción ('buy-in'), ya que no pudo entrar en los puestos de cobro, según la prensa local.

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Se espera que el atacante de 34 años se reincorpore a las actividades del grupo a partir del viernes, con lo que se perderá el encuentro frente al Botafogo en el estadio Nilton Santos de Río.