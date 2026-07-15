Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Daniel Muñoz, entre los mejores del Mundial 2026; solo dos defensores igualan su marca

Daniel Muñoz, entre los mejores del Mundial 2026; solo dos defensores igualan su marca

Daniel Muñoz fue una de las figuras de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y, gracias a su destacado rendimiento, integra un exclusivo listado junto a otros dos defensores.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 15 de jul, 2026
Comparta en:
Daniel Muñoz
Daniel Muñoz jugador de la Selección Colombia
AFP

Culminada la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, tras ser eliminada a manos de Suiza en los octavos de final, Daniel Muñoz terminó como uno de los protagonistas de la 'tricolor' en el torneo, donde sus números y estadísticas lo respaldan.

El lateral que disputó su primera Copa del Mundo gracias a su excelente presente en el Crystal Palace de Inglaterra, recibió todo el respaldo de Néstor Lorenzo para ser el titular indiscutible durante el torneo, donde el futbolista respondió con excelentes actuaciones.

Neymar, figura de Santos, en un partido del fútbol brasileño
Gol Caracol

¿Neymar seguirá en Santos?; en Brasil crece la incertidumbre tras el Mundial 2026

Llegada de Franco Armani
Fútbol Colombiano

Franco Armani ya está en Medellín; así fue su llegada para firmar con Atlético Nacional

Se conoció que Muñoz comparte una importante lista como uno de los defensores goleadores del Mundial 2026, gracias a su primer tanto en la victoria de Colombia 3-1 frente a Uzbekistán, y otro tanto que significó el triunfo de su país por la mínima diferencia contra RD Congo.

Otro de los defensores que también han anotado dos tantos es Pedro Porro, quien le marcó en dieciseisavos de final a Austria, y el más reciente frente a Francia en las semifinales de la Copa del Mundo.

Publicidad

Finalmente, Ramin Rezaeian es el último defensor en marcar dos goles, lo hizo con la Selección de Irán en la fase de grupos cuando le anotó a Nueva Zelanda en la igualdad 2-2 y a Egipto, también en empate esta vez 1-1.

Publicidad

Daniel Muñoz por su parte se encuentra de vacaciones, tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, donde se han viralizado fotografías compartiendo junto a Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Matheus Uribe y también con el cantante Maluma en la ciudad de Medellín.

En los próximos días, el futbolista deberá retornar a Inglaterra para unirse a la pretemporada del Crystal Palace de cara a la siguiente temporada 2026/27.

Declaraciones de Daniel Muñoz tras eliminación de la Selección Colombia

"Volver a levantarnos", clamó el lateral Daniel Muñoz a sus compañeros en la selección Colombia tras la eliminación del Mundial por Suiza en octavos de final, en tanto que para el delantero Luis Javier Suárez la plantilla estaba "para cosas mejores".

Publicidad

"En lo personal, estoy muy agradecido con esta familia, no hay nada que reprochar", expresó el jugador del Crystal Palace, quien marcó en el torneo dos goles.

Mientras que en sus redes sociales, dijo: “difícil de asimilar lo que pudo ser y no fue, pero CADA UNO DE NOSOTROS estamos tranquilos por que lo dimos todo porque no nos ahorramos nada, porque esta familia cayó infinidad de veces y nos levantamos aún más fuertes; y si me preguntan ¿qué pasó? o decimos: otra vez pasó lo mismo de siempre, muy bien, pero al final nada de nada".

Así fue la formación de España en la semifinal del Mundial 2026 contra Francia.
Gol Caracol

Cuánto se ganará cada jugador de la Selección de España si ganan el Mundial 2026

Frenkie de Jong con Países Bajos
Gol Caracol

Alarmas en Barcelona; Frenkie de Jong regresó lesionado del Mundial 2026 y sería baja importante

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Daniel Muñoz

Selección Colombia

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad