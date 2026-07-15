Daniel Muñoz, entre los mejores del Mundial 2026; solo dos defensores igualan su marca

Culminada la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, tras ser eliminada a manos de Suiza en los octavos de final, Daniel Muñoz terminó como uno de los protagonistas de la 'tricolor' en el torneo, donde sus números y estadísticas lo respaldan.

El lateral que disputó su primera Copa del Mundo gracias a su excelente presente en el Crystal Palace de Inglaterra, recibió todo el respaldo de Néstor Lorenzo para ser el titular indiscutible durante el torneo, donde el futbolista respondió con excelentes actuaciones.

Se conoció que Muñoz comparte una importante lista como uno de los defensores goleadores del Mundial 2026, gracias a su primer tanto en la victoria de Colombia 3-1 frente a Uzbekistán, y otro tanto que significó el triunfo de su país por la mínima diferencia contra RD Congo.

Otro de los defensores que también han anotado dos tantos es Pedro Porro, quien le marcó en dieciseisavos de final a Austria, y el más reciente frente a Francia en las semifinales de la Copa del Mundo.



🌐⚽️ Los DEFENSAS con MÁS GOLES en la Copa del Mundo 2026:



🇪🇸 2 - PEDRO PORRO (España)🆕

🇮🇷2 - Ramin Rezaeian (Irán)

🇨🇴2 - Daniel Muñoz (Colombia)



Uno, clave anotando un GOLAZO ante Francia que selló la clasificación a la final. QUE MUNDIAL DE PEDRO PORRO 🔝 pic.twitter.com/WCNOCxyPDo — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) July 15, 2026

Publicidad

Finalmente, Ramin Rezaeian es el último defensor en marcar dos goles, lo hizo con la Selección de Irán en la fase de grupos cuando le anotó a Nueva Zelanda en la igualdad 2-2 y a Egipto, también en empate esta vez 1-1.

Publicidad

Daniel Muñoz por su parte se encuentra de vacaciones, tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, donde se han viralizado fotografías compartiendo junto a Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Matheus Uribe y también con el cantante Maluma en la ciudad de Medellín.

En los próximos días, el futbolista deberá retornar a Inglaterra para unirse a la pretemporada del Crystal Palace de cara a la siguiente temporada 2026/27.

Declaraciones de Daniel Muñoz tras eliminación de la Selección Colombia

"Volver a levantarnos", clamó el lateral Daniel Muñoz a sus compañeros en la selección Colombia tras la eliminación del Mundial por Suiza en octavos de final, en tanto que para el delantero Luis Javier Suárez la plantilla estaba "para cosas mejores".

Publicidad

"En lo personal, estoy muy agradecido con esta familia, no hay nada que reprochar", expresó el jugador del Crystal Palace, quien marcó en el torneo dos goles.

Mientras que en sus redes sociales, dijo: “difícil de asimilar lo que pudo ser y no fue, pero CADA UNO DE NOSOTROS estamos tranquilos por que lo dimos todo porque no nos ahorramos nada, porque esta familia cayó infinidad de veces y nos levantamos aún más fuertes; y si me preguntan ¿qué pasó? o decimos: otra vez pasó lo mismo de siempre, muy bien, pero al final nada de nada".