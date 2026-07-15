Franco Armani ya está en Medellín; así fue su llegada para firmar con Atlético Nacional

En las últimas horas, el arquero Franco Armani aterrizó en el aeropuerto Internacional José María Córdova de la ciudad de Medellín, para culminar detalles y convertirse en nuevo refuerzo de Atlético Nacional.

Tras su salida de River Plate, donde se consagró como una de las leyendas de la institución por numerosos títulos con el 'millonario', el guardameta retornó a Colombia para cumplir su promesa: retirarse con el cuadro 'verdolaga'.

En la mañana de este miércoles, Franco fue captado por varios aficionados y prensa en su llegada a la capital antioqueña, donde no pasó desapercibido y captó todas las miradas de los presentes, que se acercaron para pedirle fotos y autógrafos.

Se espera que culminados sus exámenes médicos y firma de contrato, Nacional lo haga oficial por medio de sus redes sociales para posteriormente unirse a la pretemporada con sus demás compañeros.



🚨🔙 Franco Armani 🇦🇷 ya está en Medellín para empezar su proceso de vinculación con Atlético Nacional.



Regresa tras ocho y medio el equipo antioqueño.



📹 @juandl84 pic.twitter.com/NGWKXpqheE — Julián Capera (@JulianCaperaB) July 15, 2026

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Pasaron un poco más de ocho años desde que Armani se despidió del cuadro paisa entre lagrimas y con un gran homenaje en el estadio Atanasio Girardot, hoy, tiempo después, vuelve para suplir el puesto que dejó David Ospina.

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Despedida de Franco Armani de River Plate

Franco Armani, portero argentino de 39 años, se despidió este lunes de River Plate, club del que es aficionado desde niño y en el que disputó las últimas nueve temporadas, y que deja para regresar al colombiano Atlético Nacional con el objetivo de tener minutos en su último año de carrera.

"Después de ocho años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño", expresó Armani entre lágrimas en una conferencia de despedida en el estadio Monumental a la que asistieron directivos y jugadores de River.

El portero llegó al Millonario en 2018 y cosechó un total de ocho títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2018, que obtuvo tras derrotar a Boca Juniors en una histórica final en Madrid y que describió este lunes como su mayor logro en el club.

Además, cosechó dos títulos de Primera División, tres supercopas argentinas, una Copa Argentina, dos trofeos de campeones y una Recopa Sudamericana.

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"Jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa", agregó sobre su paso por River, club del cual es hincha e ídolo.

Consultado sobre su decisión de regresar a Atlético Nacional, equipo en el que jugó entre 2010 y 2017 y con el cual también levantó la Copa Libertadores (2016), explicó que fue "una decisión muy difícil" que tomó con el objetivo de "seguir jugando", tras haber perdido la titularidad en el arco de River a manos del joven Santiago Beltrán debido a una serie de lesiones en los últimos meses.