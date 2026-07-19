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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 15; Jonas Vingegaard se retiró

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 15; Jonas Vingegaard se retiró

La segunda semana terminó con una apasionante jornada de montaña en el Tour de Francia, la cual dejó varios cambios en los tiempos, noticias, retiros y movimientos.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia 2026, y Jonas Vingegaard, favorito que se retiró en la etapa 15
Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia 2026, y Jonas Vingegaard, favorito que se retiró en la etapa 15
AFP

Remco Evenepoel se impuso en la primera etapa alpina del Tour de Francia, por delante del esloveno Tadej Pogacar, que afianza su maillot amarillo tras la retirada por una caída del danés, Jonas Vingegaard.

El mexicano, Isaac del Toro, fue tercero en la meta del Plateau de Solaison, donde se impuso en la pasada Vuelta a Auvernia-Ródano-Alpes.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, es líder en el Tour de Francia 2026
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El compañero de Pogacar se colocó tercero de la general a 5' 58'' del esloveno y a 58 segundos del segundo puesto, ahora ocupado por Evenepoel tras la retirada de Vingegaard.

Del Toro se vestirá además con el maillot blanco de mejor joven, que arrebata al francés Paul Siexas, que perdió 58 segundos en la etapa con respecto al ganador y se coloca cuarto 25 segundos por detrás del mexicano.

El galo, de 19 años, entró en meta junto al alemán Florian Lipowitz, que ascendió al quinto puesto de la general, por delante del español Juan Ayuso, que perdió 1.57 en la etapa y está ahora a un minuto y medio del podio.

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La etapa, con un final inédito antes de la segunda jornada de descanso, estuvo marcada por el abandono de Vingegaard y por un final de etapa en el que Pogacar prefirió tirar de Del Toro antes que buscar su quinta victoria en esta edición del Tour de Francia.

Remco Evenepeol y Tadej Pogacar en la línea de meta de la etapa 15 del Tour de Francia 2026
Remco Evenepeol y Tadej Pogacar en la línea de meta de la etapa 15 del Tour de Francia 2026
AFP

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 15

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 55h 41' 31''
2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5' 00''
3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 28''
4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 6' 23''
5. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6' 48''
6. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 7' 25''
7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 9' 38''
8. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 10' 28''
9. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 10' 56''
10. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 19' 26''

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