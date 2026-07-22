Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 17; Egan Bernal fue protagonista

Después de varios intentos, Jasper Philipsen consiguió su ansiada victoria en el Tour de Francia, en la etapa 17 de la competencia. Desde la fuga y después de varios repechos, el hombre del Alpecin encontró su oportunidad para celebrar, aprovechando la ayuda de su compañero Mathieu van der Poel.

El pelotón principal le dio una licencia grande a la escapada y, los favoritos, en la general llegaron 8 minutos. Eso sí, no hubo grandes cambios en la clasificación general.

En los primeros 70 kilómetros de la jornada se vivió una constante batalla por integrar la fuga del día y al final, los colombianos Egan Bernal, Harold Tejada y Einer Rubio lograron colocarse en un grupo que contó 43 corredores.

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 17

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 60h 04' 17''

2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 32''

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 6' 51''

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 7' 11''

5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 9' 22''

6. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 10' 14''

7. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 12' 50''

8. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 12' 58''

9. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 22' 50''

10. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) - a 24' 18''



¿Cómo será la etapa 18 del Tour de Francia?

La jornada de este jueves en la 'Grande Boucle' será entre Voiron y Orcières-Merlette, con un trazado de 185 kilómetros, con cinco puertos de montaña y un final en premio de primera categoría. Será una fracción para los escaladores e incluso puede ser una buena oportunidad para que la fuga tenga protagonismo, nuevamente.