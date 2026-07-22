"Si hubiera estado en la final del Mundial 2026, le habría dado un cabezazo a Leandro Paredes"

Aunque ya han pasado varios días desde la gran final del Mundial 2026, en la que España se coronó como la nueva selección campeona del mundo; todavía se sigue hablando de lo que fue dicho encuentro, especialmente por todas las polémicas y comportamientos orquestados por los futbolistas de Argentina.

Evidentemente, uno de los que más ha estado en el ‘ojo del huracán’ es Leandro Paredes, por su descontrolada reacción al finalizar el encuentro, golpeando y empujando a Gavi, quien solo se disponía a festejar la consecución del título.

Y referente a esa acción, que le ha dado la vuelta al mundo; una de las grandes leyendas y referentes del fútbol habló al respecto durante una transmisión de ‘Fox Sports’. Se trata de Zlatan Ibrahimovic, quien opinó de la trifulca sobre el final, criticando a los futbolistas españoles y dejando claro que si él hubiese estado en el campo, otra era la historia.

🔎🇪🇸 GAVI le PEGA DESDE ATRÁS a LEANDRO PAREDES en el inicio de la pelea tras el final del partido.❌pic.twitter.com/mkiX3J1Aa1 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) July 20, 2026

"Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte. No sé qué hacen los jugadores españoles, simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero", sentenció el exjugador sueco, reconocido por su fuerte carácter dentro y fuera del terreno de juego.



No obstante, para Zlatan dicha situación estuvo fuera de contexto, pues el compromiso ya había terminado y, además de eso, España fue un justo campeón por lo mostrado dentro del terreno de juego durante los más de 120 minutos que se disputaron en Estados Unidos.

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"Argentina no hizo ni un solo tiro a puerta, ¿la mejor defensa del torneo? España, y ganó el equipo que debía ganar. Me preguntaron antes del torneo y dije que España iba a ganar. Cuando digo cosas, suceden; ganó el fútbol. La forma en que España juega al fútbol, la manera en que jugaron en este torneo, cuando ves fútbol, esto es lo que quieres ver", sentenció el sueco, en referencia a lo que sucedió en el duelo de la gran final.

Y es que, a pesar del apretado marcador, es importante resaltar que el combinado español anotó tres goles (dos anulados); además de superar las 20 aproximaciones al arco contrario. Caso distinto al de la ‘albiceleste’, que solo tuvo dos o tres oportunidades importantes en el tramo final del segundo tiempo extra.

🇸🇪 ZLATAN IBRAHIMOVIC: “No sé qué están haciendo los jugadores españoles. Solo se quedan ahí parados viendo cómo un jugador contrario golpea a su compañero.



“Paredes puede considerarse afortunado porque yo no estaba en el campo. Si hubiera estado ahí, le habría dado un cabezazo… pic.twitter.com/MRsJdgo8Dv — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 21, 2026

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Habrá que esperar si en un futuro próximo la FIFA decide abrir investigación en contra de Paredes por lo acontecido en el compromiso, el pasado domingo 19 de julio.