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Gol Caracol  / "De Gianni Infantino me gusta su profundo amor por el fútbol; ha desempeñado un papel fundamental"

"De Gianni Infantino me gusta su profundo amor por el fútbol; ha desempeñado un papel fundamental"

Al presidente de la FIFA le llega total respaldo desde confederación africana, frente a las constantes críticas en las que se ha visto envuelto, durante el Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Gianni Infantino, presidente de la FIFA
AFP

El presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, realizó este miércoles una encendida defensa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al que presentó como un abnegado rector del fútbol mundial.

Infantino ha sido objeto de críticas por la decisión de la FIFA de dejar sin sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun en el Mundial recién concluido, así como por la introducción de las pausas de hidratación y la posibilidad de ampliar el torneo masculino a 64 equipos.

"Me gusta su profundo amor por el fútbol, su profundo compromiso con el fútbol en el mundo y su apoyo a África", dijo Motsepe a los periodistas en Johannesburgo (Sudáfrica).

Motsepe afirmó que el dirigente suizo "se ha mantenido leal" a África y ha desempeñado un papel clave en el impulso del fútbol en todo el continente.

"Gianni ha desempeñado un papel fundamental en la ampliación de las oportunidades para las selecciones africanas en el escenario global", señaló, aludiendo al aumento de la cuota africana en cuatro plazas directas y una adicional por vía de repesca.

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El continente africano estuvo representado por un récord de 10 equipos en el Mundial 2026, que tuvo como coanfitriones a Estados Unidos, México y Canadá.

Infantino, que sustituyó a Sepp Blatter como presidente de la FIFA en 2016, se presentará a la reelección en 2027 en busca de un cuarto mandato al frente del organismo rector del fútbol mundial.

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África tiene una influencia considerable en la política de la FIFA, ya que las 54 asociaciones miembro de la CAF conforman el mayor bloque de voto unificado entre las seis confederaciones continentales del fútbol.

En abril, el organismo rector sudamericano, la CONMEBOL, se convirtió en la primera confederación continental en respaldar públicamente la candidatura de Infantino a la reelección, y la CAF se sumó rápidamente al creciente coro de apoyo.

Pero el descontento ha ido en aumento entre algunas asociaciones europeas de fútbol y organismos afines, con informaciones de que podría surgir un candidato respaldado por Europa para desafiar a Infantino.

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