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Gol Caracol  / Dos campeones del mundo están cerca de comprar a un equipo de Sao Paulo; faltan mínimos detalles

Dos campeones del mundo están cerca de comprar a un equipo de Sao Paulo; faltan mínimos detalles

Noticia 'bomba' sacude a la prensa brasileña, por inversión de dos campeones del mundo en uno de los equipos instalados en Sao Paulo. Otros socios harán parte de la operación.

Por: EFE
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Imagen de referencia del balón oficial del fútbol español
Imagen de referencia del balón oficial del fútbol español
Getty Images

Los astros brasileños Roberto Carlos y Ronaldo van a comprar, junto con otros socios, el Internacional de Limeira, club que actualmente juega en la tercera división del Campeonato de Brasil, según anunció el exlateral de la Canarinha.

"Ronaldo y yo estamos comprando ahora el Inter de Limeira junto con Enrico y otros dos socios nuestros, un africano y un árabe", reveló Roberto Carlos en una entrevista en el programa 'Debate em Jogo', del canal Wamo, recogida este miércoles por los principales portales deportivos del país.

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El exjugador de Inter de Milán y Real Madrid informó de que, "poco a poco", pretenden "volver a involucrarse en el fútbol del interior" del país con dos objetivos: "seguir formando grandes jugadores para la selección" brasileña y "reorganizar esos clubes".

En este sentido, Roberto Carlos apuntó también al União São João, donde militó cuando era un adolescente y hoy juega su sobrino.

"Voy a procurar conocer un poco más esos clubes del interior para poder ayudarlos, tanto a conseguir patrocinadores como a hacer que el fútbol del interior vuelva a ser el fútbol de nuestra época", anticipó.

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El Inter de Limeira es un modesto club del interior del estado de São Paulo que vivió su época de máximo esplendor en la década de los 80, cuando venció el Campeonato Paulista (1986) y se proclamó campeón de la segunda división de la Liga (1988).

Hoy, lidera la Serie C del 'Brasileirão', con 25 puntos en 14 jornadas, uno más que Brusque y Santa Cruz.

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Fundado el 5 de octubre de 1913, en la ciudad de Limeira, la Associação Atlética Internacional surgió a partir de un antiguo equipo de la ciudad conocido como 'Barroquinha'.

Adoptó el nombre de Internacional para homenajear a los migrantes japoneses, italianos, alemanes y portugueses que se afincaron por aquella época en el municipio.

La compra del equipo paulista por parte de Ronaldo y Roberto Carlos se enmarca dentro de una profunda transformación del fútbol brasileño, en la que cada vez más clubes apuestan por adoptar el modelo de sociedad anónima, es decir, convertirse en empresas privadas.

Ronaldo ya tiene experiencia en la gestión de equipos de fútbol.

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El exdelantero del Real Madrid y del Barcelona anunció en diciembre de 2021 la compra del Cruzeiro de Belo Horizonte, donde se formó como jugador antes de dar el salto a Europa, y lo vendió en abril de 2024 a un empresario local.

'O Fenômeno' también adquirió el control del Real Valladolid en 2018, aunque vendió su participación el año pasado, en medio de una grave crisis de resultados del conjunto español.

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