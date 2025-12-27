Síguenos en:
Selección Colombia

Orgullo colombiano: Linda Caicedo y Luisa Agudelo, en el once ideal Sub-20 del mundo en 2025

Colombia vuelve a ser protagonista en el fútbol femenino mundial: Luisa Agudelo y Linda Caicedo fueron elegidas en el once ideal Sub-20 del mundo por la IFFHS.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de dic, 2025
Linda Caicedo y Luisa Agudelo.
Linda Caicedo y Luisa Agudelo.
Getty Images.

