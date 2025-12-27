Orgullo colombiano: Linda Caicedo y Luisa Agudelo, en el once ideal Sub-20 del mundo en 2025

La IFFHS Women’s Youth (U20) World Team 2025 ya tiene su once ideal y por primera vez dos colombianas figuran con luz propia en el equipo mundial Sub-20 según la prestigiosa International Federation of Football History & Statistics (IFFHS). En un listado que reúne a las jóvenes promesas más brillantes del fútbol femenino global aparecen Luisa Agudelo y Linda Caicedo, destacadas junto a estrellas de Europa, Asia y América.

Este reconocimiento de la IFFHS no es menor: se elabora a partir de votos de expertos y análisis estadístico entre cientos de futbolistas jóvenes de todo el mundo. En el ranking de las mejores jugadoras juveniles de 2025, Linda Caicedo ocupó una posición muy alta entre las candidatas a mejor jugadora U20, quedando como una de las figuras más votadas históricamente y repitiendo protagonismo tras años brillantes en torneos globales.



Linda Caicedo: La joya del fútbol colombiano

Linda Caicedo se ha consolidado como una de las mayores revelaciones de su generación. La atacante vallecaucana, con paso por clubes como América de Cali y Deportivo Cali, dio el salto al Real Madrid Femenino y ha brillado tanto en Europa como con la Selección Colombia. Entre sus logros destacan haber jugado varios mundiales (U17, U20 y mayores) con apenas 19 años, marcar goles decisivos y recibir reconocimiento internacional desde muy joven.

Caicedo fue ganadora del premio IFFHS Women’s World Best Youth Player 2022, quedando cerca de repetir podio en ediciones posteriores y estableciéndose como una amenaza constante para las defensas rivales. Su estilo explosivo, técnica depurada y privilegiada lectura de juego la hacen una figura indispensable dentro del once ideal mundial Sub-20.



Luisa Agudelo: Muralla bajo los tres palos

La presencia de Luisa Agudelo en la selección ideal es histórica y habla del impacto que ha tenido en el arco colombiano. Como guardameta titular de la Selección Colombia Sub-20, Agudelo se destacó durante el Mundial Femenino Sub-20 Colombia 2024, donde mantuvo el arco invicto durante gran parte del torneo con actuaciones decisivas que ayudaron a Colombia a avanzar hasta los cuartos de final.