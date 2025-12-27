Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Tres futbolistas colombianos, entre mejores fichajes del Brasileirao; Jorge Carrascal lidera

Tres futbolistas colombianos, entre mejores fichajes del Brasileirao; Jorge Carrascal lidera

En la prensa de ese país sacaron una prestigiosa lista de los jugadores que mejor rindieron en este 2025 con los equipos, y tres de nuestro país fueron incluidos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal Flamengo
Jorge Carrascal con el Flamengo
Flamengo Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad