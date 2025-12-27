Tres futbolistas colombianos, entre mejores fichajes del Brasileirao; Jorge Carrascal lidera

El Brasileirao cada vez se torna más emocionante por las grandes contrataciones que hacen año a año para competir en el campeonato local, pero también para mostrar superioridad en la Copa Libertadores, donde vienen dominando. Pero los futbolistas colombianos han aparecido como fichas importantes en varios equipos brasileños, y eso no ha pasado desapercibido para el diario ‘Globo Esporte’.

El citado medio realizó un listado de los 15 mejores refuerzos del 2025, y a la espera de que los hinchas voten por el fichaje que más generó impacto durante el año, y ahí es donde incluyeron a Jorge Carrascal, Johan Carbonero y Andrés Gómez.

Pero el que se lleva más las miradas es el mediocampista cartagenero del Flamengo, quien llegó, se adaptó rápidamente a la exigencia del club de Río de Janeiro, y de esa manera consiguió el título del Brasileirao y la Copa Libertadores.



Los colombianos, nominados a mejor fichaje del Brasileirao 2025

Sobre Jorge Carrascal destacaron que su contratación por el Flamengo se dio “en teoría, para ser el sustituto inmediato de Arrascaeta. Pero su rendimiento superó las expectativas, y Filipe Luís necesitaba encontrarle un lugar a Carrascal en la titularidad”. De igual manera, resaltaron que lo que sorprendió del cartagenero es que es “sersátil, el jugador de 27 años era polifacético en el campo. Fue Jorge Carrascal quien orquestó uno de los goles más importantes del Flamengo del año, en la victoria por 1-0 sobre Racing en la ida de las semifinales de la Libertadores”.

Jorge Carrascal besando el trofeo de la Copa Libertadores. Foto: Getty Images.

Seguido al talentoso mediocampista colombiano, otro de los ‘cafeteros’ que entró en esta prestigiosa lista fue Johan Carbonero, quien aunque su equipo no tuvo un buen año y luchó por no descender, fue la figura y ayudó para salvar la categoría.



“Fue uno de los pocos puntos brillantes del Internacional en 2025. El veloz delantero colombiano llegó cedido por Racing y ayudó al equipo colorado a evitar el descenso con cinco goles y dos asistencias en la Serie A brasileña. Su desempeño probablemente llevará al club de Rio Grande do Sul a financiar el fichaje permanente del jugador para 2026”, resaltaron sobre el también jugador de la Selección Colombia, quien anotó goles con la ‘tricolor’ en los más recientes partidos preparatorios y busca un lugar en el Mundial 2026.

Johan Carbonero con Internacional de Brasil AFP

Publicidad

Para terminar, una de las mayores sorpresas de la temporada fue el joven atacante exMillonarios, Andrés Gómez, quien pausó su sueño en Europa para buscar protagonismo y minutos, algo que encontró en Brasil.

“Cedido por el Rennes francés, el colombiano llegó al Vasco en la segunda mitad de este año y tuvo una serie de buenas actuaciones antes de consolidarse en el equipo dirigido por Fernando Diniz. A pesar de quedar subcampeón en la Copa de Brasil, fue uno de los jugadores más destacados del equipo durante toda la campaña y terminó el año con una nota alta, con 21 partidos, un gol y siete asistencias”, fueron las palabras de elogio para el veloz jugador, que también ha recibido llamados a la Selección Colombia, marcó un gol en las Eliminatorias Sudamericanas contra Uruguay, pero no ha podido consolidarse.

Carlos Andrés Gómez fue presentado como nuevo jugador del Vasco da Gama. X de @VascodaGama

Publicidad

Además de estos tres futbolistas colombianos, en la lista de 15 jugadores nominados a mejor fichaje del 2025 en Brasil, aparecen también nombres importantes y reconocidos a nivel mundial como Jorginho y Danilo (Flamengo), y Vitor Roque y Andreas Pereira (Palmeiras).