Equipo histórico del fútbol colombiano barrió con su nómina de jugadores; impresionante lista

En el fútbol colombiano los clubes tienen la cabeza en el 2026 con la misión de alcanzar sus objetivos y ser protagonistas. Para ello se toman decisiones importantes y sorpresivamente en las últimas horas un equipo histórico se pronunció en redes sociales para anunciar una barrida en su nómina.

Se trata del Cúcuta Deportivo, que regresó a la máxima categoria del balompié nacional y que no contará para el próximo año con 17 jugadores. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado.

"Informamos a todos los hinchas, medios de comunicación, periodistas y opinión pública en general lo siguiente. Tras la finalización de la temporada, los siguientes jugadores no harán parte de la nómina profesional para el próximo periodo deportivo. Ramiro Sánchez, Sergio Román, Oscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristian Álvarez, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada, Matías Pisano. Desde el Cúcuta Deportivo queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ellos por el profesionalismo, el compromiso y la entrega demostrados durante su paso por la institución. Desde la próxima semana se darán a conocer las nuevas incorporaciones para la temporada 2026 y el equipo regresará el día 3 de enero para iniciar pretemporada", informó el conjunto motilón.

¿Cómo logro el ascenso el Cúcuta Deportivo?

El 2025 fue un año muy fructífero para los motilones, quienes fueron protagonistas en los dos campeonatos. En el Torneo de Apertura culminaron el todos contra todos en la cuarta posición con 31 puntos, producto de nueve victorias, cuatro empates y apenas tres derrotas. En los cuadrangulares no estuvieron tan finos y terminaron terceros del grupo B con nueve unidades, siendo superados por Patriotas y Atlético Huila.



Para el segundo semestre, Cúcuta mantuvo su gran nivel y fue tercero en la primera fase con 30 puntos, gracias a las ocho victorias, seis empates y dos derrotas. En los cuadrangulares finales brillaron y se quedaron con la primera posición del grupo A con tres unidades al ganar cuatro partidos e igualar y perder uno. En la final vencieron 3-2 en penaltis a Real Cundinamarca y sellaron el ascenso, puesto que se ubicaban segundos en la reclasificación del año. Jaguares que tenía la primera posición, pero también logró su tiquete a la A, tras haber logrado el título del primer semestre.