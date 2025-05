Egan Bernal, dolido por la caída en el Giro de Italia: "Hubiera hecho una buena 'crono'"

La etapa 10 del Giro de Italia 2025 no fue la mejor para Egan Bernal, quien sufrió una dura caída en una zona muy mojada en la carretera, mientras hacía su contrarreloj individual. El colombiano perdió 45 segundos de más en ese suceso y por eso salió del Top-10 de la clasificación general.

En charla con nuestro periodista Mauricio Molano, el zipaquireño dejó en claro que su cuerpo no tuvo heridas ni golpes de mucha gravedad, pese al video que preocupó a muchos. "Creo que bien, obviamente con el cuerpo resentido, que es normal. Es más el hecho de haber perdido todo ese tiempo. Uno se mete en los túneles de viento, hace de todo para ganar tiempo y dejarlo ahí en la caída no es tan chévere. Fueron 45 segundos perdidos en ese momento. Eso cambia muchas cosas, pero queda mucho Giro y hay que seguir peleando y dando espectáculo", dijo de entrada.

Luego, el pedalista del INEOS Grenadiers reveló si su caída lo condiciona en las siguientes fracciones, es decir, mostrarse más ofensivo. "Depende mucho de como van las piernas, hoy y mañana quizás puedo estar resentido. Hay subidas que son duras y es difícil de interpretar como será la etapa", agregó el corredor de 28 años.

Egan Bernal, ciclista colombiano. INEOS GRENADIERS.

Ahora bien, poniendo la mirada más a futuro, Bernal se refirió a la tercer semana, en la cual se define todo en cuanto a la general. "Eso depende mucho de como va la carrera, de como ve uno las situaciones. No es tan fácil como decir ataco y lo hago. Hay que leer bien cuando se puede atacar", sentenció.

Por último, el colombiano dio un parte de tranquilidad sobre una parte de su cuerpo que siempre lo ha afectado desde que sufrió el grave accidente en 2021. "Muy bien. Durante casi toda la preparación no perdí ningún entrenamiento por la espalda. En la crono de Albania me dolió mucho, por eso perdí bastante tiempo, ayer no sentí nada. Me toca hacer mucho ejercicio, sobre todo en la mañana. Ayer (martes) donde no me hubiera caído, hubiera hecho una buena crono", concluyó.

