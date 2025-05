"El sufrimiento" de Kevin Castaño, en la dolorosa eliminación de River Plate en Argentina

El colombiano Kevin Castaño es uno de los jugadores con mejor rendimiento en los últimos partidos con River, sin embargo, en la eliminación de la tanda de penales a manos de Platense, erró su cobro y su rostro dio a entender una gran decepción por lo sucedido.

Pese a que su compatriota Miguel Borja sí marcó desde el punto blanco, el '22' se llenó de nervios y estrelló la pelota en el travesaño, dejando a todo el Monumental en silencio.

Kevin Castaño se encargó del tercer tiro, que fue el inicio de la incertidumbre en River, ya que por consiguiente, su compañero Sebastián Driussi también erró el cobro y selló la eliminación de River, en los cuartos de final del campeonato.

Según medios argentinos, el jugador 'cafetero' se lo vio incómodo jugando recostado por la izquierda, como lo hizo frente a Platense, mientras que su mejor versión se le ve jugando de doble cinco, más dinámico y vertical, donde distribuye y no queda preso de lo posicional.

Publicidad

EL PRIMER ERRADO DE LOS DOS DE RIVER: CASTAÑO AL PALO EN LA TANDA. pic.twitter.com/NMt1RPzSEv — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2025

Esto dijo Marcelo Gallardo sobre la eliminación de River

Publicidad

"Más que preocupación, es la frustración de no haber podido llegar hasta el final. Tengo que reconocer dos cosas: lo nuestro, que no pudimos fluir como el equipo que venía fluyendo, y lo otro, es reconocer el trabajo que se hizo del otro lado", indicó en rueda de prensa el 'muñeco'.

El estratega se mostró directo en rueda de prensa y habló 'sin pelos en la lengua' sobre por qué a River le costó concretar: "No estuvimos finos ni fuimos creativos, el rival hizo méritos para no dejarnos jugar como sabemos".

En cuanto a los penales, Gallardo también analizó lo que fueron los cobros desde el punto blanco: "Intentaremos trabajar para no seguir llegando a los penales. La negatividad no nos tiene que abrumar. A mí no me gusta llegar a esas instancias, pero si llega, los pateadores tienen que demostrar la mejor convicción al patear."

¿Qué le resta a River?

Ya fuera del torneo local, el equipo de los colombianos Miguel Borja y Kevin Castaño, pelearán por tres competiciones de suma importancia, como lo es la Copa Libertadores, la Copa Argentina, y el Mundial de Clubes.

Publicidad

En Copa Libertadores donde ya clasificaron a octavos de final, esperan sellar la fase de grupos como líder y sumando de a tres, donde recibirán en el Monumental a Universitario el martes 27 de mayo a las 7:30 p.m. (hora de Colombia).