Egan Bernal llegó causando sensación a la Vuelta a España; empieza a causar terror

Egan Bernal ya está listo para tomar la partida de su tercera Vuelta a España, con el INEOS Grenadiers, con la ilusión de pelear por la clasificación general y luchar por un lugar en el podio de la competencia. En la presentación por equipos, de este jueves, lució como el líder de su escuadra, a la que espera comandar en estas tres semanas de acción sobre la bicicleta.

De arranque, Egan Bernal generó gran locura en Italia, un país que lo conoce y lo quiere por sus inicios en el ciclismo y por el título que consiguió en el Giro de Italia 2021. Desde que subió a la tarima, sintió el calor de la afición y así lo recalcó en una conversación con Juan Felipe Jaramillo, enviado de Caracol Sports.

"Viví acá y venía a entrenar muy cerca de Turín; en el público vi a mucha gente que ya conocía. Esta es mi segunda casa, viví dos de los años más intensos de mi carrera", fueron sus primeras palabras.

Egan Bernal llega a la Vuelta a España, en medio de una temporada con resultados positivos; como el séptimo puesto que alcanzó en el Giro de Italia y la sexta plaza que acaba de firmar en la Vuelta a Burgos.

Publicidad

"Es la última Vuelta del año y espero hacerlo bien, me estoy sintiendo bien físicamente y he tenido buenos números en los últimos días pero esos hay que plasmarlos en la carretera. Vamos a empezar la carrera con mucha calma, pensando en el día a día. La Vuelta es larga y yo espera correr con un poco más de calma", agregó Bernal Gómez.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, fue confirmado para la Vuelta a España 2025 Getty Images

Para la Vuelta a España, Egan Bernal compartirá equipo con su amigo Brandon Rivera, quien espera acompañarlo en la alta montaña; además de Magnus Sheffield, Michal Kwiatkowski, Filippo Ganna, Lucas Hamilton, Victor Langelotti y Bob Jungels. Una nómina con un gran apoyo en la montaña para el escalador colombiano.

Publicidad

A pesar de tener la ilusión de poder completar el 'trebol' de título en las tres grandes vueltas, Bernal es consciente de que la tarea no será nada fácil. Al frente estarán rivales de peso como Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Juan Ayuso, entre otros que serán los máximos aspirantes a llegar con la camiseta roja a Madrid.

"UAE Team y Visma son los dos equipos a batir, pero siempre sale nueva gente. En nuestro caso, debemos ser inteligentes para aprovechar los errores rivales o las oportunidades nuestras", culminó Egan Bernal.