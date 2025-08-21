Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Señalan a clubes que deben salarios a sus futbolistas; un grande y uno que vendió a estrella

Señalan a clubes que deben salarios a sus futbolistas; un grande y uno que vendió a estrella

En las últimas horas, desde ACOFUTPRO se hizo pública una grave denuncia de incumplimiento salarial, en la que involucra a varios equipos en el fútbol colombiano.