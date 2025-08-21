Señalan a clubes que deben salarios a sus futbolistas; un grande y uno que vendió a estrella

En las últimas horas, desde ACOLFUTPRO hicieron delicada denuncia contra varios equipos del fútbol profesional, de los cuales destaca el Deportivo Cali.

Y es que, así como lo informó la asociación que vela por los futbolistas colombianos en el balompié de nuestro país, son varias instituciones las que han incumplido con el pago de salarios a sus respectivos jugadores; infringiendo normas laborales que podrían acarrear sanciones y demandas.

“¡ATENCIÓN! Los clubes de la Dimayor, Cali, Pasto y Unión Magdalena, que compiten en la Liga BetPlay, así como el Boca Juniors de Cali, que disputa el Torneo BetPlay, adeudan el salario del mes de julio a sus futbolistas profesionales”, indicó de entrada el comunicado de ACOFUTPRO, que hizo una denuncia pública, que nuevamente pone al cuadro ‘azucarero’ en el ‘ojo del huracán’.

Pero eso no fue todo, pues en el fútbol femenino también hay un equipo que ha incumplido con el tema salarial: “Además, el Deportivo Pasto sigue sin pagar el salario de junio y la liquidación a las futbolistas que disputaron la Liga Femenina 2025”.

¿Qué sanciones pueden tener los equipos por el incumplimiento salarial?

ACOLFUTPRO también se ajustó a las normas legales vigentes, dejando un mensaje claro para estos clubes, haciendo un llamado para ponerse al día con sus obligaciones.

“Tal como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo, el incumplimiento reiterado constituye una falta grave que vulnera derechos fundamentales, además, la relación laboral no se suspende por crisis financiera ni por decisiones administrativas del club. Estos equipos disputan torneos oficiales organizados por Dimayor, pero incumplen obligaciones básicas con quienes sostienen el espectáculo: l@sfutbolistas”, citó la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales.



¡Patriotas también está incumpliendo!

Otro de los equipos que están incumpliéndole a sus futbolistas en material salarial, es el combinado boyacense, quien, a pesar de recientemente desembolsarse una cantidad importante de dinero, por la venta de Jhon Arias al Wolverhampton de Inglaterra, pues no está al día con varios de sus jugadores; especialmente los que se encuentran incapacitados por algún problema físico.

“¡INAUDITO! El club Patriotas, que participa en el Torneo BetPlay Dimayor, no ha pagado los salarios de junio y julio a los futbolistas de su plantel que se encuentran incapacitados. La incapacidad médica no suspende el contrato, ni el derecho al salario. Negarlo es ilegal y atenta contra el mínimo vital del trabajador. Desde ACOLFUTPRO exigimos el pago inmediato y respeto a la dignidad de los futbolistas”, citó la asociación en su comunicado, haciendo pública esta denuncia de carácter importante.