¿Es Luis Díaz el 'nuevo' Franck Ribéry del Bayern Múnich?; esto dijo Vincent Kompany

El nuevo recital de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga generó todo tipo de comentarios positivos. Compañeros de equipo, en la prensa, el 'mandamás' del club, y por supuesto, no podía faltar Vincent Kompany, entrenador de los 'bávaros'.

Concluido el compromiso contra el Wolfsburgo - 8-1 el marcador a favor de los locales en el Allianz Arena -, al técnico belga le hicieron una particular pregunta en rueda de prensa. La misma iba dirigida a que si tanto 'Lucho' Díaz como Michael Olise podrían convertirse en los 'nuevos' Frank Ribéry y Arjen Robben del equipo, teniendo en cuenta su buena conexión y fútbol por las bandas. La respuesta de Kompany, que los enfrentó en su época de futbolista, fue certera y contundente.

Luis Díaz no para de tener buenas actuaciones con Bayern Múnich. X de @FCBayernES

"Todavía no los compararía con Robben y Ribéry. Respeto mucho a estos dos extremos, contra los que jugué. Creo que Michael y 'Lucho' deberían seguir su propio camino. Al final, no se trata solo de la calidad individual, sino también de los títulos de equipo. Si al final ganan los grandes títulos, quizás podamos hablar de ello. Pero, por ahora, para nada", expresó Kompany a los medios de comunicación.



Esa misma pregunta se la hicieron al director deportivo del club, Max Eberl, pero éste no tuvo reparos en afirmar que tanto 'Lucho' como Olisé le recuerdan a Ribéry y Robben, respectivamente.

"Cuando veo la posición y los movimientos de Michael (Olise), se parece a Arjen Robben. Lo comentábamos en el vestuario: 'es como el nuevo Robben que tenemos: delicado, elegante'. Y con 'Lucho' al otro lado, tenemos al Franck Ribéry, el creador del caos creativo. Nuestra dupla de aleros es excepcional", sostuvo el dirigente.

Kompany on Olise/Díaz/Kane: "The guys upfront have high individual quality, that's just how it is. They're always a threat. It's not just them. Guerreiro always came on and did well, there's Lennart Karl, Serge Gnabry, and Jamal when he comes back. It's one of our strengths that… pic.twitter.com/EUZhxx509O — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 11, 2026

A continuación, el exdefensor central del Manchester City y de la Selección Bélgica, se refirió a los puntos fuertes y fortalezas no sólo de Díaz Marulanda, Michael Olise y Harry Kane, también del resto de su plantel.

"Los jugadores de arriba tienen mucha calidad individual, así es. Siempre son una amenaza. No son sólo ellos. Guerreiro siempre entró y lo hizo bien, y también están Lennart Karl, Serge Gnabry y Jamal cuando regresa. Uno de nuestros puntos fuertes es que tenemos muchos jugadores que pueden marcar y crear", terminó por decir Kompany en su intervención.

¿Qué dijo Luis Díaz tras su actuación frente al Wolfsburgo?

"Gracias a Dios pude marcar el tanto de cabeza para el equipo, ayudar al equipo con asistencia, con lo que sé hacer, con participaciones muy buenas para el equipo, y eso es lo más importante para mí. Quiero seguir trabajando, seguir enfocado para conseguir los objetivos que tenemos", pronunció el de Barrancas en charla con 'Espn'.