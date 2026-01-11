Primer revés de Néyser Villarreal con el Cruzeiro de Brasil; por eso no ha debutado

Néyser Villarreal ya lleva un poco más de un mes con el Cruzeiro, de Brasil, pero aún no tiene jugados ningun partido oficial con la camiseta de su nuevo equipo, el primero a nivel internacional, y se conocieron los motivos de su ausencia en el inicio de la temporada en este 2026.

El cuadro de Belo Horizonte debutó el sábado contra el Poso Alegre en el arranque del campeonato Mineiro, y el colombiano no apareció ni entre los suplentes del elenco dirigido por el experimentado técnico, Tite.



¿Por qué Néyser Villarreal no ha debutado con el Cruzeiro?

El medio 'Globo Esporte' informó en las últimas horas que "se esperaba que el delantero debutara este sábado contra Pouso Alegre, pero tendrá que esperar para jugar", enseguida explicaron que "según el club de Minas Gerais, el jugador sintió molestias durante el entrenamiento del jueves pasado y se le diagnosticó un "pequeño edema muscular" en el muslo izquierdo", aunque aún no detallaron el tiempo de recuperación que tendrá.

De hecho, mencionan que si Néyser Villarreal hubiera estado en plenitud de condiciones "se esperaba que fuera titular en el ataque de Tite contra Pouso Alegre. Sin él, el técnico contó con los jóvenes Fernando, Kaique Kenji y Rayan Lelis disponibles para la posición".

Neyser Villarreal entrenando con el Cruzeiro - Foto: Cruzeiro Oficial

Lo cierto es que de entrada, más allá del inconveniente que lo sacó del arranque de la temporada con el Cruzeiro, el colombiano tendría el aval del experimentado entrenador brasileño para tener protagonismo y minutos en el cuadro de Belo Horizonte, donde también está su compatriota Luis Sinisterra.



Cabe recordar que "Cruzeiro anunció oficialmente el fichaje de Néyser Villarreal el pasado diciembre. El delantero de 20 años firmó contrato hasta finales de 2028. Fue uno de los máximos goleadores del último Mundial Sub-20 y llega como refuerzo para 2026", tal y como destacan en el medio brasileño, por lo que hay expectativa de lo que pueda aportar a nivel de clubes, ya que con Millonarios jugó pocos partidos y no anotó ningún gol.

Los próximos partidos del elenco donde juega Néyser serán contra Tombense (miércoles 14 de enero) y frente al Uberlandia (sábado 17 de enero), ambos por el campeonato Mineirao, por lo que habrá que esperar si se recupera de sus molestias y lograr hacer su debut a nivel internacional con su nuevo equipo.