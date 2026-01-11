Luis Díaz: "Quiero seguir trabajando, enfocado, para conseguir los objetivos que tenemos"

Luis Díaz volvió a tener una actuación magistral con Bayern Múnich. En el primer partido oficial del 2026 con la escuadra 'bávara', el guajiro marcó gol y se reportó con dos asistencias en la goleada 8-1 sobre Wolfsburgo, en partido que de la jornada 16 de la Bundesliga 2025/2026 y que se llevó a cabo en el Allianz Arena.

El número '14' recibió más que palabras de elogios tanto de la prensa de Alemania como de los entes cercanos a su club, y es que el de Barrancas acumula 9 goles y 8 asistencias en 15 partidos jugados en el certamen 'teutón'.

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. AFP

Luego del compromiso en tierras alemanas, 'Lucho' habló de lo que fue su presentación ante el Wolfsburgo, de los objetivos que tiene con el club en lo que resta de la temporada, y por supuesto de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Lo hizo en conversación con 'Espn'.



Acá las declaraciones:

- ¿Uno de sus mejores partidos en la Bundesliga, a pesar del clima?



"Sí, yo creo que el equipo entró muy fuerte, lo demostramos porque salimos ganando el partido. Ellos tuvieron la posibilidad de empatar, reaccionaron, pero yo creo que de ahí en adelante nosotros controlamos el juego, fuimos muy superiores, hicimos un partido demasiado increíble, todos hicieron su trabajo, lo que pedía el entrenador; importante fue que sacamos esos tres puntos para seguir en esa lucha del campeonato".

Publicidad

- Eres el segundo goleador de la Bundesliga, ¿qué le dijiste a Olise?

"Me quedó un poco atrás ( el balón). No sé si realmente la toca él también, yo siento que la toca él, pero fue más o menos esa explicación que le estaba dando a Olise, y nada, gracias a Dios pude marcar el tanto de cabeza para el equipo, ayudar al equipo con asistencia, con lo que sé hacer, con participaciones muy buenas para el equipo, y eso es lo más importante para mí. Quiero seguir trabajando, seguir enfocado, hay que seguir de esta forma para conseguir los objetivos que tenemos".

Luis Díaz y Harry Kane, compañeros en Bayern Múnich, celebran un gol en la Bundesliga Getty Images

Publicidad

- ¿Cómo se hace para ir paso por paso con los objetivos que tiene el Bayern y la Selección Colombia?

"Creo que es más que todo tener esa mentalidad y ese foco en uno mismo. Ya uno es profesional y sabe lo que tiene que hacer y qué no; mantener ese foco va a ser súper importante porque es un año de muchos partidos y competiciones con el club y después viene la Selección (Colombia); hay que recuperar muy bien, manejar todo ese tipo de cosas para llegar lo mejor posible a las competiciones, tratar de descansar, que creo que es lo más importante y disfrutar también lo que estoy viviendo en el Bayern. De igual manera seguir trabajando con ese mismo foco para conseguir primero los objetivos acá y luego que venga el Mundial también competir de la misma manera".

- Se viene un final de temporada con muchos partidos, poco descanso...

"Sí, pero es nuestro trabajo, lo que disfrutamos, los que nos gusta hacer. Para nosotros a veces es mejor así, tener esa seguidilla de partidos porque te da muchísima confianza dentro del campo y se ve reflejado también; muy contento".