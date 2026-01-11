Luis Díaz tiene feliz a Harry Kane: lo elogió por su alto nivel en Bayern Múnich

Bayern Múnich es un club apabullante. El campeón de 13 de las últimas 14 ligas alemanas (Bundesliga) sólo ha perdido cuatro puntos en las primeras 16 citas del campeonato. La heroicidad pertenece al Mainz y al Unión Berlín, con sendos empates a dos. Hasta ahora, nadie más ha reducido al bloque de Vincent Kompany, Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise y compañía.

Su media goleadora es de 3,93 por encuentro, pero hasta en nueve partidos anotó más de cuatro dianas. En dos logró seis, en otros dos cinco y este domingo se superó todavía más, con los ocho con los que desbordó de forma extrema al Wolfsburgo, que aguantó hasta el inicio del segundo tiempo, hasta que el Bayern desató una tormenta perfecta y terminó goleando.

Por eso, los elogios entre compañeros no han faltado y, en esta ocasión, quien habló fue Harry Kane, goleador del equipo bávaro, en entrevista con la cuenta oficial de la Bundesliga. Allí, dedicó unas palabras a Luis Díaz, que llegó para hacer historia y lo está logrando, tras su salida de Liverpool. Y es que el guajiro se convirtió en titular indiscutido, aportando anotaciones y asistencias.

"'Lucho' nos da mucha energía y calidad. Trabaja demasiado para el equipo; a menudo lo vemos retrocediendo y haciendo un gran esfuerzo defensivo. Probablemente merecía otro gol por todo lo que mostró en la cancha, pero está en las zonas correctas y ayuda. Hace esas carreras increíbles; incluso en su primer gol lo vimos llegando al área chica, y eso es lo que se necesita", expresó el inglés.



Luis Díaz, delantero colombiano, celebra un gol con Harry Kane, en Bayern Múnich, por la Bundesliga AFP

Pero no fue lo único que dijo el atacante, de 32 años, ya que también analizó lo ocurrido en el terreno de juego entre Bayern Múnich y Wolfsburgo, que culminó 8-1 a favor de los dirigidos por Vincent Kompany. Dicho resultado, le permitió al club seguir en la parte alta de la tabla de posiciones, con 44 puntos y una diferencia de gol de +51, superando al Borussia Dortmund, segundo, con 33 unidades.

"Fue genial, creo que por momentos lo controlamos muy bien. Nos decepcionó encajar un gol, pero, por fortuna, nos recuperamos bien y empezamos a controlar el impulso. En la segunda mitad, salimos con más energía e intensidad. Fuimos implacables en nuestros ataques para marcar tantos goles y ampliar nuestra ventaja a 11 puntos fue importante", sentenció.