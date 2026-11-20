El inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 estuvo de 'infarto'. A primera hora, Independiente Medellín venció 1-0 a Santa Fe, en el estadio Atanasio Girardot, en un juego donde una tormenta eléctrica hizo que se suspendiera por más de una hora. Y, posteriormente, Atlético Bucaramanga y América de Cali firmaron un empate 2-2, en el estadio Américo Montanini, en un duelo que tuvo de todo, de principio a fin.

En tan solo ocho minutos, los 'diablos rojos' abrieron el marcador por intermedio de Jhon Murillo, que entró solo y, adentro del área, no perdonó. Dicha anotación silenció a los miles de aficionados que estaban en las gradas alentando al 'leopardo'. Sin embargo, la alegría le duró poco a la visita, pues, rápidamente, llegó el empate, por intermedio de su delantero y goleador, Luciano Pons, cuando transcurría el minuto 18'.

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Y como el que es caballero repite, nuevamente, el argentino dijo presente. Al 33', sacó un potente remate cruzado, imposible de atajar para Jean Paulo Fernandes, y llegó el 2-1 parcial. Dicha anotación desató una locura y fiesta en las gradas, teniendo en cuenta que lo estaban dando vuelta contra uno de los equipos más fuertes del 'todos contra todos'. Recordemos que América fue segundo y tiene la ventaja deportiva.

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Pero les dieron de su propia medicina. La alegría no duró nada tampoco para el local, pues el 'rojo del Valle' encontró la manera de igualar el marcador de inmediato. Al minuto 38' y tras una buena definición de Yeison Guzmán, apareció Tomás Ángel, casi que sobre la línea, para empujar el balón y sentenciar el 2-2. Repartieron puntos en el inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026, por el grupo B.



Bucaramanga y América de Cali se enfrentan en el grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026. Fotos oficiales del Bucaramanga y del América de Cali

Eso sí, las polémicas no faltaron. En el cierre del compromiso, Kevin Londoño protagonizó una airada pelea y discusión con varios jugadores de América de Cali, y el árbitro, Carlos Márquez, no dudó un segundo en mostrarle la tarjeta roja. De esa manera y a la espera de la sanción que le impongan desde Dimayor, Atlético Bucaramanga no podrá contar con el futbolista para la siguiente jornada de esta fase definitiva.