El debut en cuadrangulares finales entre Independiente Medellín y Santa Fe, por la fecha uno del grupo A, tuvo que lidiar de entrada con la inclemencia del tiempo. Un estruendoso rayo y la fuerte lluvia que cayó sobre la capital de Antioquia obligaron a frenar las acciones durante más de una hora, transformando el partido en un trámite físico, pesado y de mucha disputa tras la reanudación.

Apenas transcurría el minuto siete de la primera parte cuando un estruendoso rayo obligó al árbitro central, José Ortiz, a detener el juego y priorizar la seguridad física de los futbolistas y los cuerpos técnicos, enviando a ambas delegaciones a los camerinos de inmediato.

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Tras una pausa forzada, mientras amainaba la tormenta y el personal logístico del escenario trabajaba con escobas para evacuar el agua acumulada en el campo, el juez central verificó el estado de la gramilla y dio el aval para reanudar el encuentro, casi una hora más tarde.

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Con la cancha rápida y pesada, la dinámica del duelo cambió por completo. Pero a pesar de las adversidades, los equipos mostraron lo mejor de su fútbol, el querer sumar los tres enteros.



Lo cierto es que Medellín logró inclinar la balanza en el complemento con el ingreso de sus variantes ofensivas, donde la vigencia de Jackson Martínez fue clave al asistir a Jeison Medina para anotar el gol que selló el triunfo definitivo del 'Poderoso' ante su hinchada.