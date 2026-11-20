Jackson Martínez volvió a marcar la diferencia con la camiseta de Independiente Medellín. En el compromiso disputado este viernes frente a Santa Fe por los cuadrangulares de la Liga BetPlay, 'Cha Cha Chá' ingresó desde el banquillo en la segunda mitad para darle dinamismo a la ofensiva del conjunto poderoso.

Al minuto 72, el experimentado atacante construyó una impecable jugada individual para habilitar a Jeison Medina, quien definió de primera para el 1-0 parcial en el Atanasio Girardot.

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Vea acá la asistencia de Jackson Martínez, en Medellín vs. Santa Fe:

🔵🔴⚽🔥 ¡GOL DEL ‘PODEROSO’! Jackson Martínez asistió a Jeison Medina, quien definió para darle la ventaja a Medellín frente a Santa Fe.



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