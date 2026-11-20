Independiente Medellín arrancó con pie derecho su camino en los cuadrangulares semifinales, tras vencer a Santa Fe 1-0 en el Atanasio Girardot. Tras el compromiso de la primera fecha del grupo A, el director técnico Luis Amaranto Perea analizó la victoria, destacó el equilibrio emocional de sus dirigidos y resaltó la importancia de iniciar sumando de a tres frente a la hinchada 'poderosa'.

Al momento de evaluar el rendimiento futbolístico de su escuadra, Perea reconoció la jerarquía del rival y el valor de sostener la regularidad a lo largo del encuentro:

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“Nosotros enfrentamos a un rival como Santa Fe que es un rival complicadísimo, que no se descompone, que es muy maduro y que sabe lo que quiere. Después la tensión, ganar y darle una alegría a la gente, pero en términos generales el equipo compitió muy bien, no sé si es uno de los partidos donde más tiempo hemos tenido más regularidad, y qué bueno empezar ganando ante nuestra gente”, dijo en su charla con los medios de comunicación.

Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero en Medellín vs. Santa Fe. Foto: Colprensa

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Asimismo, el estratega del DIM hizo énfasis en la fortaleza mental del grupo, incluso durante los minutos previos a la interrupción del juego por la tormenta eléctrica que azotó el escenario deportivo.



“Creo que el equipo mostró un equilibrio en todo, a veces el estado emocional nos ha jugado en contra. De hecho, en esos minutos que se jugó previo a la suspensión, el equipo se mostró sobrio, convencido y ya teníamos buenas sensaciones en la semana. Hay un convencimiento, y el trabajo hoy se vio reflejado, el estado emocional también ha cambiado mucho, el equipo defiende con sus líneas más juntas y eso nos da más confianza a todos”, agregó el timonel.

En cuanto a la variante de nombres y la riqueza de la plantilla para afrontar la seguidilla de partidos de las semifinales, el DT 'poderoso' celebró el rendimiento individual de sus figuras, aunque lamentó una baja obligada en la zona media.

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“Nosotros tenemos buenos jugadores y creo que la construcción de equipo empieza a aparecer. Claro, a veces dónde lo pones, cómo los juntas. Tienes a Castaño, a Martegani, a ‘Juanfer’, Léider, que está bastante bien, a Jackson (Martínez), que ya lleva un gol y tres asistencias. Por suerte hoy tenemos dónde escoger, cosa que quizás en el todos contra todos, por momentos, era complejo. Yo, feliz. Ojalá podamos acertar en las rotaciones porque nos va a tocar, hay jugadores que vienen al límite-, se nos cayó un jugador importante como Didier (Moreno) y esperemos que el equipo no lo sufra, que no se note su ausencia. Estamos con los pies sobre la tierra, pero soñando como está toda la gente”.

Luis Amaranto Perea, DT del Medellín. Foto: Colprensa

Finalmente, Perea dedicó unas palabras a la hinchada, que ha sido un motor fundamental.

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“La afición es nuestro mejor aliado. La mejor recompensa que puede tener un deportista es, que por la gente por la que uno trabaja y uno quiere dar sus satisfacciones, te reconozca. Eso conforta mucho”, concluyó.