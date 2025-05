Favorito del Giro de Italia no quiere polémica: "Deseo ganar; y, si no, que lo haga un compañero"

El español Juan Ayuso (UAE), segundo clasificado en la general del Giro de Italia, señaló en la segunda jornada de descanso que su sueño "es ganar la maglia rosa en Roma", pero que si no lo consigue, "que el triunfo se lo lleve el equipo con un compañero".

"Lo importante es que el equipo gane el Giro; ganarlo es para mí un sueño, y lo quiero ganar, pero si gana un compañero, se cumpliría el objetivo. Ante todo no quisiera perderlo con un rival", dijo Ayuso desde el hotel de concentración en el Giro.

Juan Ayuso, ciclista español. AFP.

Ayuso, segundo a 1:13 minutos de su compañero, el mexicano Isaac del Toro, valoró su situación física y moral después de la etapa del 'sterrato'. El de Jávea hubiera deseado esta situación antes del inicio en Albania.

Publicidad

"Físicamente la rodilla me duele, pero entrenando hoy llegué mejor de como salí. Estoy tranquilo, creo que con otro día más de carrera no me debería afectar. Moralmente estoy bastante bien, si me hubieran dicho en la salida de Albania que iba a estar ahora segundo con esa diferencia sobre Roglic, lo hubiera firmado. Estoy en una situación privilegiada", explicó.

Tras comentar las caídas sufridas, sobre todo la del pasado domingo camino de Siena, donde tuvo que ser tratado con puntos de sutura en la rodilla, el ciclista de Jávea destacó su relación con el líder.

Publicidad

"Hemos hecho muchas carreras juntos, hemos compartido concentraciones en altura y la relación es muy buena. Es una suerte que sea latino porque hay semejanzas con los españoles, las bromas son similares, el ambiente es bueno con Isaac, con Igor Arrieta, formamos un grupo muy bueno", concluyó.