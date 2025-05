Emiliano 'Dibu' Martínez daría el gran salto de su vida; lo tiene en lista poderoso de Europa

La temporada en Europa está por finalizar y los clubes poderosos están a la espera de que empiece el mercado de pases para atacar y quedarse con las mejores fichas. Si bien los clubes de renombre le apuestan a hacerse con un buen delantero o goleador, este club en particular le apuntaría a reforzar su arco y uno de los nombres que tiene en el tintero es el de Emiliano 'Dibu' Martínez.

El cancerbero argentino daría el gran salto de su vida, ya que el equipo que le sigue los pasos bajo los tres palos es el Barcelona. Recordemos que Marc-André ter Stegen se perfila como el golero titular del 'azulgrana' y que en esta campaña no pudo ver acción por lesión, razón por la cual tuvo que acudir a una incorporación de emergencia y se decantó por Wojciech Szczesny. El polaco llegó por pedido de Hansi Flick y tuvo actuaciones memorables para que el 'blaugrana' consiguiera el título de la Liga de España y Copa del Rey; no obstante, su continuidad aún no es clara.

El exJuventus aclaró recientemente que el Barcelona le hizo una oferta para renovar su vínculo contractual por dos años; sin embargo, esta decisión la debe consultar con su esposa. A raíz de ello, el nombre del 'Dibu' empezó a sonar como una opción rentable, su perfil le atraería al elenco 'culé'.

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero del Aston Villa y de la Selección Argentina. Foto: Getty

"El conjunto dirigido por Hansi Flick se ha incorporado a la carrera por Emiliano Martínez (32 años). Un arquero que ha mostrado su jerarquía bajo los palos del Aston Villa, captando la atención de Arabia Saudita, destino donde se le pueden ofrecer altas demandas salariales. Su posible salida del equipo que entrena Unai Emery cobró fuerza tras romper a llorar sobre el césped del Villa Park después de ganar al Tottenham (2-0). Una imagen que muchos interpretaron como una despedida anticipada", se leyó en el diario 'Mundo Deportivo', que de paso hace eco de la información suministrada por 'DSPORTS'.

Publicidad

Sus grandes actuaciones con los 'villanos' en la Premier League y la Selección Argentina en la Copa del Mundo en Catar 2022 y en las actuales Eliminatorias Sudamericanas llamaron la atención en las directivas del Barcelona, pero el club 'blaugrana' no sería el único que pretendería los servicios deportivos del 'Dibu'. En Inglaterra también ha sido vinculado con el Manchester United para un posible recambio por André Onana.