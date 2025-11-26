Fernando Gaviria, a "prisión" por manejar ebrio, “con signos de intoxicación y cerca del coma”

Fernando Gaviria protagoniza el escándalo del momento en el mundo del ciclismo un día después de que se hiciera oficial su cambio de equipo, pues el Movistar Team de España no le renovó contrato y ahora integrará las filas del elenco Caja Rural, elenco del mismo país, pero de segunda división mundial.

El antioqueño de 31 años de edad fue condenado a "2 meses de prisión condicional" y al pago de una multa de 5.000 euros, equivalente a 22 millones de pesos colombianos, por conducir bajo los efector del alcohol en Mónaco el pasado miércoles 22 de octubre de 2025. Además, se le prohibió manejar por 2 años en ese territorio.

El ‘Misil’, como era conocido en su época de gloria como embalador en las grandes competencias, ejecutó maniobras temerarias, como ir en contravía, entre otras, y por ello fue detenido por la Policía del principado europeo, detalló el diario galo Nice-Monaco.



Fernando Gaviria, condenado a prisión por manejar borracho en Mónaco

El pedalista paisa cometió “varias infracciones" relacionadas con alta velocidad, "no ceder el paso, cruzar la línea continua" y hasta "circular en sentido contrario”, por lo cual ha debido comparecer “sin abogado” ante el tribunal penal de Mónaco, detalló el medio.

Al embalador, que tiene residencia en ese lugar, le hallaron 2,4 grados de alcohol en la sangre, manifestó Florestan Bellinzona, presidente del tribunal, quien añadió que el corredor estuvo varias horas en estado de ebriedad.



“Hay signos de intoxicación… Estás a una o dos copas de entrar en coma. Eres una amenaza pública. ¿Crees que este estilo de vida es compatible con el de un deportista de élite?”, le habría dicho Bellizona al colombiano, en palabras citadas por el periódico en cuestión.

Finalmente, el texto aseguró que Gaviria aceptó culpas y que se justificó en “estrés laboral y problemas familiares”.