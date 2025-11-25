Fernando Gaviria fue presentado en su nuevo equipo: "lucharé por conseguir el triplete"

El ciclista colombiano, Fernando Gaviria, ganador de etapas en Tour de Francia y Giro de Italia, correrá en Caja Rural-Seguros RGA la próxima temporada, tras dejar el también español Movistar Team.

Gaviria llega a la formación navarra después de coleccionar más de 50 victorias como profesional y de brillar y triunfar en las pruebas por etapas más importantes del calendario, informan en un comunicado.

De él destacan que lleva toda una década formando parte de varios de los equipos WT más relevantes del pelotón con los que ha llegado a ganar dos etapas Tour de 2018 y cinco etapas del Giro entre el 2017 y 2019, donde también logró enfundarse la "maglia ciclamino", como líder de la clasificación por puntos.

Gaviria se convierte así en una pieza importante dentro de la formación verde, donde partirá con los galones de velocista junto al portugués Iúri Leitão, señala Caja Rural, que apunta que juntos se encargarán de dar presencia al equipo en las numerosas llegadas masivas que salpican las diferentes pruebas que componen el calendario, buscando sumar victorias a la par que conseguir el mayor número de puntos UCI posible.



El esprinter aportará además toda la experiencia adquirida a lo largo de su carrera dentro de un bloque donde más de la mitad de la plantilla aún no ha cumplido los 25 años.

Fernando Gaviria, ciclista colombiano, en su paso por Movistar Team, donde estuvo del 2023 al 2025 AFP

Publicidad

"Lo que más me motivó a unirme a Caja Rural–Seguros RGA fue la conversación que mantuve con ellos, en la que percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante y confío en dar lo mejor de mí" señaló Gaviria´.

De cara a la próxima temporada, su objetivo es "trabajar bien, ayudar al equipo en todo lo que pueda e intentar lograr victorias". "Disputar una gran vuelta sería especial y en el caso de La Vuelta a España, poder luchar por conseguir el triplete de victorias en grandes vueltas sería realmente emocionante”, añade.