JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Colombianos en el exterior  / Luis Díaz sigue involucrado en problemas de Liverpool; su pasado no lo olvidan

Luis Díaz sigue involucrado en problemas de Liverpool; su pasado no lo olvidan

El atacante guajiro Luis Díaz, actualmente en el Bayern Múnich, sigue siendo tema de conversación en Inglaterra, en medio de la irregular campaña que viene viviendo el Liverpool, tras su salida.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de ene, 2026
Luis Díaz Bayern Múnich Liverpool
Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich y exLiverpool - Foto:
AFP

