Luis Díaz sigue involucrado en problemas de Liverpool; su pasado no lo olvidan

Aunque el presente de Luis Díaz es magnífico en el Bayern Múnich, de Alemania, su nombre sigue teniendo resonancia en Inglaterra por su pasado en el Liverpool, en especial en la pasada temporada en la que fue clave para que el equipo de Merseyside volviera a levantar el título de la Premier League, algo que lo puso al colombiano en un lugar importante dentro del plantel, aunque al final lo vendieron y en lo deportivo eso afectó.

La actual campaña de los reds no es la mejor, estando en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 35 puntos, a 14 unidades del líder que es el Arsenal, por lo que la defensa del título se ve lejana. Además, el nivel de la mayoría de sus delanteros y sus fichajes millonarios no ha sido el mejor, y eso hace que extrañen al guajiro.



Luis Díaz, involucrado en los problemas del Liverpool

El reconocido Daniel Sturridge, una vez más, volvió a traer el nombre de 'Lucho' para analizar lo que está pasando con el equipo de Merseyside, donde también supo brillar con goles y dejó huella por sus actuaciones.

"La solución al problema es que Luis Díaz fue el mejor atacante la temporada pasada", comenzó diciendo el británico, explicando que aunque "Mohamed Salah puede haber establecido todos los récords, Díaz fue tenaz en ataque, presionando, marcando goles y creando ocasiones", dejando claro que en lo colectivo y en lo individual fue una baja sensible para Arne Slot y compañía, en medio de una polémica salida en la que el nacido en Barrancas, La Guajira, solamente pedía un aumento considerable en su salario, ya que no estaba ni entre los 10 mejores pagados de la nómina.

Y es que los números reflejan la importancia que tenía el colombiano en el Liverpool, ya que en la presente temporada ninguno de los atacantes del elenco inglés alcanza los registros de Díaz Marulanda con el Bayern Múnich, solamente en la mitad de la campaña.



Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich AFP

Hugo Ekitike es el máximo artillero de los reds en la 2025/26, con 11 anotaciones, mientras que 'Lucho' ya tiene 13 tantos, ocho de ellos en Bundesliga, uno en Copa de Alemania, tres en la Champions League (2 de ellos contra el PSG), y uno en la final de la Supercopa de Alemania, que de paso fue el primer título del guajiro en territorio bávaro. A eso se le suman 7 asistencias que ha dado, convirtiéndose, detrás de Harry Kane, en uno de los mejores jugadores del cuadro alemán.

Meses atrás el propio Daniel Sturridge había nombrado a Luis Díaz, resaltando que "para mí, Luis Díaz, su tenacidad con el balón y su hambre de recuperarlo para su equipo. Aportó algo al Liverpool que ahora les falta. Se sacrificaba en defensa. Eso es lo que tienen que descubrir ahora: quién en ese ataque va a ceder un poco", enfatizando en que era el jugador que estaba presto para ayudar a todos, sin poner su ego por delante.