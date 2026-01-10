Falcao García y su debilidad por otro delantero de Selección Colombia: "Me hacía jugar muy bien"

Radamel Falcao García, máximo goleador histórico de la Selección Colombia, volvió a dejar una reflexión que conecta memoria, fútbol y sociedad dentro del camerino tricolor. En una dinámica de preguntas rápidas con el influencer ‘thediegooviedoo’, el delantero samario fue consultado por los jugadores con los que mejor se entendió en la Selección, y su respuesta no pasó desapercibida: James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Teófilo Gutiérrez. Sobre este último, 'El Tigre' fue especialmente enfático.

“‘Teo’ jugaba muy bien y me hacía jugar bien a mí y a todo el equipo. Era una pareja de delantero espectacular. Fue rey de América. La personalidad es diferente, es otra cosa, pero netamente lo deportivo, a mí me hacía jugar muy bien”, afirmó el ‘Tigre’, separando con claridad el plano futbolístico del carácter, un tema que históricamente ha acompañado la carrera de Teófilo.

Las palabras del jugador de Millonarios no son gratuitas. En la Selección Colombia, especialmente en el ciclo previo al Mundial de Brasil 2014, la sociedad entre ambos fue clave para potenciar el juego ofensivo. Teófilo, con su capacidad para salir del área, asociarse, filtrar pases y leer espacios, complementaba a la perfección a un Falcao letal dentro del área, dominante en el juego aéreo y con olfato goleador. Esa combinación permitió que Colombia tuviera variantes: gol, pausa, creatividad y sorpresa.

Los números respaldan esa percepción. Falcao suma 36 goles en 104 partidos con la Selección, mientras que Teófilo aportó 15 goles en 57 encuentros, además de asistencias y participación directa en la construcción del juego. No es casualidad que el samario destaque que “le hacía jugar bien”: Teo no solo pensaba en el gol propio, sino en el funcionamiento colectivo.



El reconocimiento también se apoya en la trayectoria de ambos a nivel de clubes. Los dos compartieron una etapa importante en River Plate, aunque en momentos distintos. Teófilo fue pieza clave del equipo campeón de Sudamericana 2014 y Libertadores 2015, mientras que Falcao dejó una huella profunda en su primer paso por el club, siendo ídolo antes de su salto definitivo a Europa. Esa conexión con la camiseta de River refuerza el perfil competitivo y exigente que ambos llevaron a la Selección.

Además, Falcao subrayó un punto sensible: la diferencia entre personalidad y rendimiento deportivo. Teófilo ha sido un futbolista de carácter fuerte y polémico, pero en la cancha su calidad fue incuestionable, al punto de ser elegido Rey de América en 2014, un logro reservado solo para futbolistas determinantes en el continente.