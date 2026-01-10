Alfredo Morelos vuelve a dar de qué hablar sobre su futuro; Atlético Nacional ya lo sabe

Alfredo Morelos llegó al fútbol colombiano con la intención de hacer historia. Después de haber iniciado su carrera en el Independiente Medellín, pasar por el HJK Helsinki, de Finlandia, y Rangers, de Escocia, fichó con Santos. Allí, no encontró su lugar en el mundo y quien le abrió las puertas fue Atlético Nacional, arribando en 2024, en condición de préstamo, y convirtiéndose en una de sus figuras.

Prueba de ello es que ya cuenta con cuatro títulos en su palmarés, vistiendo la camiseta del club 'verdolaga': dos Copas BetPlay, una Liga y una Superliga. Sin embargo, su continuidad en el equipo antioqueño, para 2026, no está asegurada. Y es que desde el conjunto brasileño no querían extender el préstamo, sino que se efectuara la compra; de lo contrario, debía regresar al 'Peixe' y presentarse.

Alfredo Morelos, fiel a su profesionalismo, cumplió con la parte contractual; eso sí, siempre expresando que su deseo era seguir en el doble campeón de Copa Libertadores. Finalmente, todo parece haberse destrabado, ya que, incluso, el delantero alegó que Santos no le había cumplido con unos pagos y demandó ante la FIFA, según información publicada por algunos medios en territorio brasileño.

Alfredo Morelos, en un partido de Atlético Nacional, define su futuro para el 2026 AFP

Sumado a ello, el 'Peixe' le dio prioridad al fichaje de 'Gabigol', quien ya se puso la camiseta del club, dejando claro que no contaría con 'el Búfalo'. Es así como el periodista, César Luis Merlo, especialista en mercado de pases, publicó, en sus redes sociales, cómo avanza el tema con el nacido en Cereté, Córdoba, de 29 años, quien fue clave con sus goles, asistencias y liderazgo dentro y fuera de la cancha.



"Alfredo Morelos tiene un acuerdo verbal para seguir en Atlético Nacional. Los abogados ya trabajan en la redacción de los contratos. Una vez que esté todo listo, firmará por tres años", sentenció el comunicado argentino. Razón por la que solo sería cuestión de días para que el 'verdolaga' de a conocer lo que pasará con el delantero, que espera ser determinante en la Copa Sudamericana 2026.

🚨Alfredo Morelos tiene un acuerdo verbal para seguir en Atlético Nacional.

*️⃣Los abogados ya trabajan en la redacción de los contratos. Una vez que esté todo listo, firmará por 3 años. pic.twitter.com/PtzbrhS4eN — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 10, 2026

Recordemos que la escuadra antioqueña ha confirmado la llegada de Nicolás Rodríguez, Milton Casco y Kevin Cataño. Además, se hizo oficial la salida de Camilo Cándido, Billy Arce, Joan Castro y Facundo Batista. Por último, Kilian Toscano llegó a Independiente Santa Fe, en condición de préstamo, siendo otra baja para la temporada que está pronto a comenzar en el fútbol colombiano.