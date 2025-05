Figura de Colombia en el Giro de Italia se desfondó en la clasificación general; ¿qué pasó?

El Giro de Italia es la carrera de 3 semanas que más sorpresas suele dar, es más impredecible que el Tour de Francia y que la Vuelta a España y en ese sentido surgen noticias no esperadas en desarrollo de la competición.

Este es el caso de uno de los 5 colombianos que están afrontando la carrera, pues era una de las fichas fuertes de su equipo para esta versión, ya que venía de ser subcampeón de este certamen en 2024.

Se trata del cundinamarqués Daniel Felipe Martínez, hombre que fue presentado como segunda carta de la escuadra Red Bull, detrás del esloveno Primoz Roglic, favorito al título.

De hecho, se presumía que podría buscar una buena posición en la clasificación, pese a tener que servirle a su jefe de filas. Nos obstante, la realidad es otra y actualmente aparece como uno de los colombianos que más tiempo ha pedido.

Incluso, solo el zipaquireño Brandon Rivera, que no es escalador y actual gregario de Egan Bernal en el conjunto Ineos, está más atrás que Martínez, aunque no por mucho.

Es decir, las opciones de Colombia en la general del Giro se redujeron a lo que puedan hacer Egan Bernal (a 1:03 del líder luego de la octava etapa), Éiner Rubio (a 1:21) y Nairo Quintana (a 3:01).

¿Cómo quedó Daniel Felipe Martínez tras la etapa 8 del Giro de Italia?

El vigente subcampeón del Giro no logró cruzar la línea de meta de la octava fracción en el lote de los favoritos, que fue integrado por 30 corredores, aproximadamente, ni con el segundo pelotón.

Martínez arribó más atrás, a 6:45 del ganador de la jornada, el australiano Luke Plapp, y quedó con un retraso de 14 minutos y 39 segundos en la clasificación general.

Al parecer, Martínez fue a cumplir su labor de asistente para aparecer estrictamente cuando es necesario y así guardar fuerzas para más adelante, cuando lleguen las etapas de alta montaña y sea requerido para ayudarle en las subidas a Roglic.

En consecuencia, no estaría llamado a meterse en disputas innecesarias, a no ser que reciba la libertad de hacerlo para buscar algún triunfo de etapa. Además, no hay reportes médicos que digan que esté teniendo alguna afectación.

Colombianos en la general del Giro

1. Diego Armando Ulissi (ITA - Astana): 29:21:323

15. Egan Bernal (COL - Ineos): a 1:03

18. Éiner Rubio (COL - Movistar): a 1:21

26. Nairo Quintana (COL - Movistar): a 3:01

48. Daniel F. Martínez (COL - Red Bull): a 14:39

53. Brandon Rivera (COL - Ineos): a 18:28