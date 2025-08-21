Juan Guillermo Martínez, el joven colombiano que quiere brillar en la Vuelta a España

La Vuelta a España 2025 comenzará el próximo sábado en la ciudad de Turín, en Italia; pero desde este jueves se realizó la presentación por equipos, donde todas la escuadras presentaron los corredores con los que afrontarán la última Gran Vuelta de la temporada. Uno de los colombianos que estará en acción será el boyacense Juan Guillermo Martínez.

En su primer año como corredor del WorldTour, el hombre nacido en Úmbita aparece como una de las grandes promesas en la formación del Picnic Post NL. El popular 'Grillo' tiene apenas 20 años y será el tercer corredor más joven en el pelotón de la 'ronda ibérica' de esta edición.

Además, Martínez se convirtió en el colombiano más joven en debutar en una gran vuelta, superando el registro que tenía Egan Bernal. En suelo italiano, Juan Guillermo Martínez habló con Caracol Sports, y entregó sus impresiones sobre lo que será esta experiencia como corredor en La Vuelta.

Empezando, el joven nacido en el 2004 explicó la razón de su apodo 'Grillo': "Es un nombre que me lo he ganado; todo el mundo me dice así desde hace mucho años y no tengo problema en cómo me digan. A mí husta que me llamen así".

Aunque Martínez afrontará su primera carrera de tres semanas, ya lleva varios años en territorio europeo donde se ha formado y ha adquirido el ritmo europeo, que lo llevó a terminar en el podio en el Tour de Turquía.

"Mi proposito era esta en la Vuelta a España desde el principio del año, sabía que podía lograrlo y para eso estamos acá, después de un larga temporada", agregó el corredor de 20 años, en declaraciones con Caracol Sports.

Sobre cuál será su rol en la competencia, Juan Guillermo Martínez no quiere tener presiones extras y el equipo busca llevarlo poco a poco en este proceso. El gran problema que tuvo su equipo se dio luego de que el líder Max Pool no pudiera tomar la partida, por una lesión.

"Voy a ir al día a día, veré cómo se comportará mi cuerpo; en principio estaré para apoyar al equipo pero no sabemos qué pasara. Si en algún momento tengo que luchar por una etapa o pelear por la general, estaré listo ya que nuestro máximo líder no estará acá. Eso sí, tenemos otros corredores que podrían hacer un buen trabajo como Kevin Vermaekke", terminó el pedalista que se forma en el Team Tibaná.