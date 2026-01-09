El Junior de Barranquilla ha acostumbrado a su hinchada y al público en general a ser protagonista en el mercado de pases en el fútbol profesional colombiano, y para este 2026, no fue la excepción. El 'tiburón' se hizo con la incorporación de Luis Fernando Muriel y sólo es cuestión de horas para que el de Santo Tomás (Atlántico) sea anunciado para que se vista con los colores del 'rojiblanco'.

Para la temporada 2026, el elenco ‘currambero’ no sólo defenderá el título de la LigaBetPlay, sino que tendrá participación internacional en Copa Libertadores; brillar en el certamen de la Conmebol, sin duda, que es el máximo objetivo, y por ello, lucharon hasta el final para hacerse con los servicios deportivos de Muriel Fruto tras su paso por la Major League Soccer (MLS) con el Orlando City.

El tomasino, de 34 años, está preparado para aportar su experiencia y poder goleador al servicio del ‘tiburón’, escuadra en la que siempre quiso jugar.

Luis Fernando Muriel, nuevo refuerzo del Junior de Barranquilla. Getty Images.

¿Cuándo será presentado Luis Fernando Muriel como nuevo jugador del Junior?

En ese orden de ideas, el experimentado delantero será presentado en ‘sociedad’ junto a sus demás compañeros en el ‘rojiblanco’ el próximo martes 13 de enero en horas de la noche, en un evento que se realizará en el Pabellón de Cristal en el Malecón del Río de la ciudad de Barranquilla.



Según explicó Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, en una entrevista con el diario ‘El Heraldo’ en el mismo evento le harán un “homenaje a los campeones de la Liga BetPlay II-2025 y les vamos a entregar una réplica del trofeo, de 30 centímetros, con sus respectivos nombres”.

Char Abdala agregó que se esperan más de mil personas en la presentación oficial del plantel para 2026. “Queremos una noche amena, futbolera y juniorista. Este último campeonato fue algo muy especial por la forma como se ganó”.

Por último, el ‘mandamás’ del Junior precisó que “Muriel acordó los valores de su contrato y firmará con nosotros por dos años.Hemos hecho un gran esfuerzo”.