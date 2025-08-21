"El profesor Hernán Torres me dijo que se irá a Millonarios"; se acerca el nuevo DT para el azul

“El profesor Torres me llamó a agradecer la propuesta de Real Cartagena, me informó que Millonarios lo había llamado a ofrecerle el cargo de técnico y que él acababa de aceptar". Esas palabras fueron de Dumek Turbay, alcalde de la 'amurallada', a 'El Universal' en las últimas horas y en las que dejó en evidencia que en un alto porcentaje el adiestrador tolimense llegará al banquillo de los 'embajadores'. Esto ante la intempestiva salida de David González, que no encontró los resultados y dejó al azul en la cola de la Liga Betplay II 2025, con un punto de 18 posibles.

Ante dicha información, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Javier Hernández Bonnet apuntó que lo "del profesor Torres va en serio en Millonarios, ya fue campeón con el club y conoce la institución a la que podría llegar".

Además de eso, Hernández Bonnet complementó y aseguró que Torres Oliveros estaba en conversaciones "con dos novias", una de ellas llegada desde el plantel cartagenero y la otra, de Cúcuta Deportiva, los dos de la Primera B del fútbol colombiano. Se viene mencionando que en las próximas horas arribaría a Bogotá para terminar de finiquitar el acuerdo y proceder a la firma del contrato.

'Chusco' Sierra (der.) junto a Hernán Torres en un partido del fútbol colombiano. Colprensa

Hay que recordar que el experimentado DT ya estuvo en el cuadro capitalino antes y fue campeón en la temporada 2012, hecho que de entrada sería de ayuda por las remembranzas de los aficionados, que por estos días se encuentran en medio de la decepción y el enojo por el bajo rendimiento mostrado en este segundo semestre.



¿Qué dijo el presidente Enrique Camacho del nuevo técnico de Millonarios?

"Importante la rapidez y velocidad para que llegue el técnico, porque el campeonato pasa rápido", explicó el presidente Camacho en una rueda de prensa concedida este jueves, en la que sin embargo no precisó el nombre del más opcionado a ocupar el puesto dejado por González.

Publicidad

El máximo dirigente también remarcó que la idea es que "el que venga sea un técnico que gane partidos, que también gane títulos que es lo que todos queremos".