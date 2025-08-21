Publicidad

Fútbol Colombiano  / "El profesor Hernán Torres me dijo que se irá a Millonarios"; se acerca el nuevo DT para el azul

En Millonarios los directivos tienen la tarea de encontrar pronto al sucesor de David González, ante la crisis que se dio luego de la derrota 1-2 frente a Unión Magdalena en El Campín.

Hernán Torres, director técnico colombiano, regresaría a dirigir a su país
Hernán Torres, director técnico colombiano, regresaría a dirigir a su país
Archivo de Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 21, 2025 03:13 p. m.