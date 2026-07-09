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Gol Caracol  / Francia le ganó sin despeinarse 2-0 a Marruecos, con Mbappé de figura, y pasó a 'semis' del Mundial

Francia le ganó sin despeinarse 2-0 a Marruecos, con Mbappé de figura, y pasó a 'semis' del Mundial

Mbappé fue protagonista del partido de este jueves en la ciudad de Boston; primero botó un penalti y después marcó un golazo para allanar el camino del triunfo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Festejo de Mbappé con Francia
Festejo de Mbappé con Francia
AFP

La Selección de Francia sigue a buen paso y con ritmo ganador en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y así lo demostró este jueves al vencer 2-0 a Marruecos, que no significó mayor peligro, para inscribir su nombres en las semifinales del certamen organizado por la FIFA. Los tantos de los galos fueron convertidos por Kylian Mbappé y por Ousmane Dembélé, figuras del actual subcampeón del mundo.

Ahora, los franceses esperarán el martes 14 de julio, a las 2 de la tarde, al ganador del duelo entre las selecciones de España y Bélgica (se disputará el viernes 10 de julio a las 2:00 p.m.).

Hay que indicar que con su gol, Mbappé se sacudió, ya que en la parte iniciar falló un penalti. Tal y como es costumbre, el atacante del Real Madrid se llevó muchas miradas y fue foco de atención de los aficionados.

Al final del compromiso, los jugadores dirigidos por Deschamps se abrazaron, brincaron y festejaron; al igual que lo hicieron los seguidores de Francia que se notaron pletóricos de alegría en las gradas del escenario deportivo.

festejo de Dembélé con Francia
festejo de Dembélé con Francia
AFP

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