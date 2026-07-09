Francia le ganó sin despeinarse 2-0 a Marruecos, con Mbappé de figura, y pasó a 'semis' del Mundial

La Selección de Francia sigue a buen paso y con ritmo ganador en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y así lo demostró este jueves al vencer 2-0 a Marruecos, que no significó mayor peligro, para inscribir su nombres en las semifinales del certamen organizado por la FIFA. Los tantos de los galos fueron convertidos por Kylian Mbappé y por Ousmane Dembélé, figuras del actual subcampeón del mundo.

Ahora, los franceses esperarán el martes 14 de julio, a las 2 de la tarde, al ganador del duelo entre las selecciones de España y Bélgica (se disputará el viernes 10 de julio a las 2:00 p.m.).

Hay que indicar que con su gol, Mbappé se sacudió, ya que en la parte iniciar falló un penalti. Tal y como es costumbre, el atacante del Real Madrid se llevó muchas miradas y fue foco de atención de los aficionados.

Al final del compromiso, los jugadores dirigidos por Deschamps se abrazaron, brincaron y festejaron; al igual que lo hicieron los seguidores de Francia que se notaron pletóricos de alegría en las gradas del escenario deportivo.



festejo de Dembélé con Francia AFP