Remco Evenepoel estalló contra su compañero Florian Lipowitz: "le pedí que colaborara y no quiso"

El belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora hansgrohe) mostró su disconformidad con su compañero de equipo Florian Lipowitz al asegurar que le pidió colaboración con la negativa del alemán por respuesta

El doble campeón olímpico admitió que estaba enfadado con su compañero y que el problema lo trataría por la noche en el hotel del equipo.

"Sí, estaba enfadado, y con razón. En la Vuelta a Cataluña, rodé en cabeza durante 30 kilómetros para él. Hoy le pedí que colaborara un kilómetro en cabeza, y no fue posible. Eso me enfadó, y habrá que hablarlo a fondo esta noche", señaló Evenepoel en Sporza.

Cuarto en la etapa y en la general, Evenepoel hizo un buen balance de la etapa pirenaica.



"Estoy contento con la etapa, hice lo que pude. En cualquier caso, no pensaba esforzarme demasiado al final del Tourmalet, porque aún me esperaba un largo descenso. Los UAE iban a una velocidad vertiginosa. Nosotros ya íbamos bastante rápido, pero ellos iban a una velocidad increíble.", explicó.

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La táctica de Evenepoel, en definitiva, era "no sobrepasar completamente el límite en las subidas e ir rápido en las bajadas".

Según explicó Evenepoel, la cooperación entre los perseguidores no fue la óptima en la búsqueda de Jonas Vingegaard.

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"Entiendo que Del Toro y Sepp Kuss no estuvieran delante, pero Lidl-Trek estaba allí solo con ellos dos y no querían tirar. Pensé: ¿qué tenemos que perder? Si trabajamos juntos, tal vez podamos llegar tan lejos como Jonas."

Evenepoel ocupa ahora el cuarto puesto en la clasificación. "Sí, todavía hay muchas posibilidades, pero Jonas también está en buena forma. No debemos olvidarlo", concluyó. EFE