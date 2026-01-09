Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Manizales, sede de una de las carreras más icónicas de los últimos años; "a desafiar los límites"

Manizales, sede de una de las carreras más icónicas de los últimos años; "a desafiar los límites"

Con la presencia de varios de los mejores corredores del mundo, especialistas en downhill, se lleva a cabo una nueva edición de esta competencia que se roba miradas.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de ene, 2026
Comparta en:
Imagen de referencia de la carrera de Downhill Urbano de Manizales
Imagen de referencia de la carrera de Downhill Urbano de Manizales
Cortesía

Publicidad

Publicidad

Publicidad