Manizales, sede de una de las carreras más icónicas de los últimos años; "a desafiar los límites"

La adrenalina regresa a las calles de la capital caldense con la versión 19 de Manizales Down Town, la competencia de downhill urbano que se ha convertido en uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la Feria de Manizales.

Este sábado 10 de enero, turistas y locales podrán disfrutar de esta carrera extrema que reúne a 40 deportistas nacionales e internacionales, quienes descenderán a toda velocidad por un circuito urbano que cruza tres barrios de la ciudad, con una distancia total de 1.250 metros.

El trazado pondrá a prueba la técnica y el coraje de los competidores, quienes deberán bajar más de 300 escalas, enfrentando pendientes pronunciadas y obstáculos urbanos a velocidades que oscilan entre 40 y 60 kms por hora, en un recorrido que exige máxima precisión, control y nervios de acero.

Manizales Down Town se ha consolidado como un espectáculo deportivo único, seguido de cerca por miles de aficionados que año tras año se ubican en puntos estratégicos del recorrido, especialmente en el sector del barrio Cervantes, para vivir de primera mano la emoción del downhill urbano.



En la edición anterior, el caucano Sebastián Holguín se consagró campeón en la categoría masculina con un tiempo de 1 minuto, 30 segundos y 03 centésimas, mientras que Valentina Roa se quedó con el primer lugar en la rama femenina tras registrar 1 minuto y 45 segundos, resultados que reflejan el alto nivel competitivo del evento.

Imagen de referencia de la carrera de Downhill Urbano de Manizales Cortesía

La nómina de participantes incluye deportistas provenientes de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Caldas y Antioquia, además de invitados internacionales de Chile, ratificando el carácter internacional y la proyección global de la competencia.

“Estoy muy contento de estar en el Down Town de Manizales, una pista muy agresiva y muy técnica, Estoy feliz de participar en la competencia porque me encanta la adrenalina, la organización y todo lo que se vive en este evento de ciudad”, aseguró Pedro Ferreira, atleta chileno, uno de los mejores especialistas en descenso urbano que participará en dicha competencia.

La carrera es apoyada por la Alcaldía de Manizales y liderada por Jorge Jaramillo, conocido como “Chigüiro”, referente del deporte extremo en Colombia y gestor de importantes eventos internacionales que han posicionado a Manizales como un escenario ideal para competencias de alto nivel.

Imagen de referencia de una carrera de Downhill Urbano de Manizales Cortesía

“Este sábado 10 de enero viviremos la versión número 19 del Down Town Manizales, un evento de ciudad y de país con la participación de deportistas internacionales y los mejores riders colombianos, que hoy son potencia a nivel mundial en este deporte. Vamos a vivir grandes emociones con los participantes y espectadores en esta gran fiesta deportiva”, ratifica Jorge Mario Jaramillo, Director deportivo y creadr del Down Town Manizales.

Con una organización técnica de primer nivel, un recorrido desafiante y una ciudad que vibra con el deporte extremo, Manizales Down Town versión 19 promete ser nuevamente uno de los eventos más destacados de la Feria, fortaleciendo la proyección de Manizales y de Colombia como epicentro del downhill urbano en Latinoamérica.