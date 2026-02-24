Vea acá el gol de Adrián Mosquera en Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil en duelo de preparación

La Selección Colombia Sub-17 masculina se enfrentó este martes a su similar de Brasil en duelo de preparación que se efectuó en la ciudad de Barranquilla. La 'tricolor' comenzó perdiendo la contienda ante la 'canarinha', pero luego logró equilibrar la balanza.

Así fue como al minuto 21 desde el punto blanco del penalti, Adrián Mosquera logró decretar el 1-1 en el marcador en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en la capital del Atlántico. Este duelo de fogueo fue observado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

