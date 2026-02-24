Gianni Infantino, invitado de lujo en Colombia Sub-17 vs. Brasil en duelo de preparación

La Selección Colombia Sub-17 masculina se enfrentó este martes a su similar de Brasil, en partido de preparación internacional que se llevó a cabo en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en la capital del Atlántico. La previa de este juego estuvo lleno de estrellas del balompié como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Precisamente, el máximo mandatario del fútbol mundial se llevó los reflectores en la previa de este duelo de fogueo, al tener la oportunidad de hacer el saque de honor. Sin embargo, Infantino no fue el único invitado especial debido a que también hicieron presencia el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el dirigente de la AFA, 'Chiqui' Tapia, entre otras personalidades del continente.

A su vez, Domínguez se animó a realizar su propio saque de honor ante la atenta mirada de los espectadores en las tribunas. Recordemos que la presencia de Infantino y compañía en la 'Arenosa' se debió a la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la 'tricolor'.

