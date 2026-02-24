Síguenos en:
¡Así no era!; vea acá el tanto que erró Colombia Sub-17 vs. Brasil en duelo de preparación

Este martes, la Selección Colombia Sub-17 masculina enfrentó a Brasil en Barranquilla en duelo de fogueo. ¡Vea acá el video del gol que erró la 'tricolor'!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de feb, 2026
Selección Colombia Sub-17 se enfrentó a Brasil en duelo de preparación.

