¡Así no era!; vea acá el tanto que erró Colombia Sub-17 vs. Brasil en duelo de preparación

La Selección Colombia Sub-17 masculina perdió la oportunidad de descontar en el tablero frente a Brasil, en partido de preparación disputado en la ciudad de Barranquilla. Fue por la vía del penalti que los dirigidos por Freddy Hurtado no pudieron anotarle a la 'canarinha'.

La acción se presentó sobre el minuto 69 en la cancha de la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en la 'Arenosa'. Frente al balón se paró Adrián Mosquera, pero esta vez el jugador de la 'tricolor' no pudo superar al arquero de Brasil. El '18' se lamentó.

Adrián Mosquera en Colombia Sub-17 vs. Brasil en duelo de preparación. Foto captura de pantalla

Finalmente, el encuentro entre colombianos y brasileños quedó 1-3 para los visitantes. El próximo viernes volverán a enfrentarse.